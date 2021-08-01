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西南氣流挾劇烈雨勢 全台7處道路災情、1處預警封閉

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中山高台南仁德北上交流道因大雨積水封閉，仁德區中山路也積水。記者黃宣翰／攝影
中山高台南仁德北上交流道因大雨積水封閉，仁德區中山路也積水。記者黃宣翰／攝影

交通部公路總局表示，因西南氣流影響，道路災情統計截至今日上午8時為止，道路預警性封閉計1處、道路災阻計1處、道路災情計7處。

道路預警性封閉部分，高雄市桃源區台20臨105線0-25K梅山口-天池路段，已於昨日上午8時預警性封閉道路，預計今日下午1時開放通行。 道路災阻部分，高雄市六龜區台27線8K+200路段，發生土石流，雙向無法通行。

道路災情部分，高雄市湖內區台1線349K~349K+080、屏東縣枋寮鄉台1線438K+300、屏東縣枋山鄉台1線447K+800、屏東縣林邊鄉台17線261K+400~261K+500路段，以上路段路面積水，影響單向車道，未積水車道尚可通行。

另外，屏東縣獅子鄉台9戊線14K+700、高雄市田寮區台28線18K+500路段，土石滑落，影響單向車道，尚可通行。 高雄市桃源區台20線85K+500路段，發生落石，影響單向車道，尚可通行。

公路總局表示，將持續監控水情發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體；豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ）及收聽警廣路況廣播。

中央氣象局上午持續發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣及台東縣有局部大雨或豪雨，澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：台南市、高雄市、屏東縣。

屏東縣 高雄市 豪雨

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