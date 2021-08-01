快訊

台南保安火車站涵洞水深近一層樓 中山高仁德北上匝道封閉

羽球摘金心情複雜 李洋嘆睡不著、王齊麟一早驚問：不是夢吧？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西南氣流強襲中南部 彭啟明：今天雨勢比昨天更強

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
昨天至今天上午9時累積雨量。圖／取自氣象局網站
昨天至今天上午9時累積雨量。圖／取自氣象局網站

「南部的朋友要多注意了！」天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，今天還有一天較強的時間，明天有稍緩的跡象，不過還是西南風的天氣。

他說，大眾要關心高雄屏東及台南的雨量，周末這兩天已經累積400多毫米，「今天還是關鍵的一天，雨勢仍持續，而且比昨天還更強一點」。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，西南氣流有機會持續影響到周三左右，迎風面的中部、南部都將是陰天有陣雨或雷雨天氣，南部地區的感受會比較明顯，山區因為地形的作用，累積雨量比平地要來得大，中部山區可能出現局部豪雨，南部山區更有局部大豪雨發生的機會，尤其南部的高屏山區很可能是這波西南氣流降雨最大的熱區，在連續多天降雨的情況下，有致災的危險性，務必要及早做好防範的準備。

今天截至上午9時累積雨量。圖／取自氣象局網站
今天截至上午9時累積雨量。圖／取自氣象局網站

彭啟明 西南氣流

延伸閱讀

未來天氣變數多 彭啟明：周末起轉趨不穩定至下周末

尼伯特颱風將襲日本 彭啟明：路徑修正往東京前進

「烟花沒來台灣真好」 彭啟明：教科書的經典颱風

鄭州暴雨釀嚴重災情 彭啟明指烟花脫不了關係

相關新聞

小琉球豪雨淹進家 屏東縣春日鄉狂降298毫米

受西南氣流影響，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，屏東縣下了一夜大雨，不少居民在睡夢中被雨聲、雷聲吵醒。今天清晨5...

不斷更新／南部大豪雨！ 西南氣流發威 這些縣市大雷雨

中央氣象局針對屏東縣琉球鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至…

大豪雨持續 鄭明典：這一波雨勢平地山區累積雨量相當

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨的雨勢不弱，今年上半年，山區雨量相對小很多，現在慢慢拉平，這一波雨勢，平地、山區的累積...

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

探索新聞／甜蜜陷阱！ 水果太甜恐糖成癮

「老闆，鳳梨有甜嗎？」陳媽媽到市場買水果，劈頭就是問甜度，因為不甜的水果小孩不愛，最後乏人問津成浪費，水果店老闆也回「不...

捧著飯碗也能與夢想一起前進 輔修音樂系的6個好理由

有人說，學業、社團、戀愛，是大學生的三大必修學分——對新鮮人來說，「課外」的後兩者，通常比排位第一的學業來得更吸引人——但隨著學習階段的不同，從升上二年級開始，除了課業分量加重、內容加深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。