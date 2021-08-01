西南氣流強襲中南部 彭啟明：今天雨勢比昨天更強

「南部的朋友要多注意了！」天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，今天還有一天較強的時間，明天有稍緩的跡象，不過還是西南風的天氣。

他說，大眾要關心高雄屏東及台南的雨量，周末這兩天已經累積400多毫米，「今天還是關鍵的一天，雨勢仍持續，而且比昨天還更強一點」。