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西南氣流強襲中南部 彭啟明：今天雨勢比昨天更強
「南部的朋友要多注意了！」天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，今天還有一天較強的時間，明天有稍緩的跡象，不過還是西南風的天氣。
他說，大眾要關心高雄屏東及台南的雨量，周末這兩天已經累積400多毫米，「今天還是關鍵的一天，雨勢仍持續，而且比昨天還更強一點」。
「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，西南氣流有機會持續影響到周三左右，迎風面的中部、南部都將是陰天有陣雨或雷雨天氣，南部地區的感受會比較明顯，山區因為地形的作用，累積雨量比平地要來得大，中部山區可能出現局部豪雨，南部山區更有局部大豪雨發生的機會，尤其南部的高屏山區很可能是這波西南氣流降雨最大的熱區，在連續多天降雨的情況下，有致災的危險性，務必要及早做好防範的準備。
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