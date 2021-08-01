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屏東大漢山雨量破320.5毫米 南部防豪雨致災

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝

西南氣流、低壓帶發威，中南部今天凌晨就開始降豪雨，中央氣象局統計，目前全台日累積雨量最多為屏東縣春日鄉大漢山的320.5毫米，上午8時時雨量更一度高達97毫米；今日南部地區有局部豪雨等級以上降雨，其他地區也有短暫降雨。

氣象局觀測，截至今天上午9時為止，屏東縣春日鄉大漢山日雨量高達320.5毫米，其次也是屏東縣春日鄉的士文267毫米，第三為高雄市內門237毫米。屏東縣舊太武、台南市善化、高雄市御油山、屏東縣新來義等地，今日雨量也破230毫米。

氣象局表示，今天受西南氣流及低壓帶影響，天氣不穩定，中南部地區雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，易有短延時強降雨，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也會不定時出現短暫降雨，東部地區為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，午後熱力作用影響，北部地區及宜蘭、花蓮山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，務必攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局說，中南部地區高溫約27、28度，北部及東半部地高溫普遍32、33度，沒下雨時較為悶熱。

氣象局提醒，西南風偏強，台灣西半部、東南部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，前往海邊活動請注意安全。

屏東縣 氣象局 雨量

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