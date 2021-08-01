快訊

台南保安火車站涵洞水深近一層樓 中山高仁德北上匝道封閉

羽球摘金心情複雜 李洋嘆睡不著、王齊麟一早驚問：不是夢吧？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保安火車站涵洞水深近一層樓 中山高仁德北上匝道封閉

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
中山高台南仁德北上交流道因大雨積水封閉，仁德區中山路也積水。記者黃宣翰／攝影
中山高台南仁德北上交流道因大雨積水封閉，仁德區中山路也積水。記者黃宣翰／攝影

台南連夜大雨，造成中山高速公路台南仁德交流道北上匝道積水嚴重，警方今天清晨7點30分起封閉北上匝道路口，避免往來車輛泡在水中，並建議北上車輛改道，從永康交流道北上中山高。

仁德區保安火車站附近台鐵涵洞便道，因整晚雨量太大，水深快一層樓高，已封閉快慢車道，水利局包商表示，已緊急出動2台抽水機，如果雨勢變小，預估2至3小時可抽完積水。

「因為高速一街嚴重積水，水深及膝，仁德交流道北上匝道封閉！ 」歸仁警分局仁德派出所員警說，高速一街銜接仁德交流道北上匝道，高速一街也淹水，水深及膝，所以派出員警，在仁德區中山路路口管制車輛北上。

大雨並造成仁德區中山路部分路段淹水，就連仁德派出所前方道路也積水，水深到腳踝，警方在場指揮交通，請往來汽機車減速慢行，以免發生危險。

受到西南氣流影響，台南市下起大雨，根據中央氣象局雨量觀測，過去24小時累積雨量，觀測點善化349.5毫米、中山高335K仁德路段325毫米、沙崙304毫米。

台南市保安火車站附近台鐵涵洞便道積水封閉。記者黄宣翰/攝影
台南市保安火車站附近台鐵涵洞便道積水封閉。記者黄宣翰/攝影

雨量 淹水 火車站

延伸閱讀

半夜強降雨水淹半輪胎高 台南大內居民度驚魂夜

西南氣流挾大雨 台中南屯環中路嚴重積水警拉封鎖線

釀觸電路燈遇大雨才施工？ 高市：廠商巡檢

新北金山山區時雨量66毫米 大雨攪局金山老街人潮不多

相關新聞

小琉球豪雨淹進家 屏東縣春日鄉狂降298毫米

受西南氣流影響，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，屏東縣下了一夜大雨，不少居民在睡夢中被雨聲、雷聲吵醒。今天清晨5...

大豪雨持續 鄭明典：這一波雨勢平地山區累積雨量相當

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨的雨勢不弱，今年上半年，山區雨量相對小很多，現在慢慢拉平，這一波雨勢，平地、山區的累積...

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

探索新聞／甜蜜陷阱！ 水果太甜恐糖成癮

「老闆，鳳梨有甜嗎？」陳媽媽到市場買水果，劈頭就是問甜度，因為不甜的水果小孩不愛，最後乏人問津成浪費，水果店老闆也回「不...

捧著飯碗也能與夢想一起前進 輔修音樂系的6個好理由

有人說，學業、社團、戀愛，是大學生的三大必修學分——對新鮮人來說，「課外」的後兩者，通常比排位第一的學業來得更吸引人——但隨著學習階段的不同，從升上二年級開始，除了課業分量加重、內容加深...

水深達40公分 高雄整夜大雨8處未退水

西南氣流發威，高雄各區連日大雨轟炸，昨晚緊急宣布今天停班停課一天。中央氣象局持續針對高雄發布豪大雨特報，阿蓮、大寮區也發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。