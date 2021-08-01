保安火車站涵洞水深近一層樓 中山高仁德北上匝道封閉

台南連夜大雨，造成中山高速公路台南仁德交流道北上匝道積水嚴重，警方今天清晨7點30分起封閉北上匝道路口，避免往來車輛泡在水中，並建議北上車輛改道，從永康交流道北上中山高。

仁德區保安火車站附近台鐵涵洞便道，因整晚雨量太大，水深快一層樓高，已封閉快慢車道，水利局包商表示，已緊急出動2台抽水機，如果雨勢變小，預估2至3小時可抽完積水。

「因為高速一街嚴重積水，水深及膝，仁德交流道北上匝道封閉！ 」歸仁警分局仁德派出所員警說，高速一街銜接仁德交流道北上匝道，高速一街也淹水，水深及膝，所以派出員警，在仁德區中山路路口管制車輛北上。

大雨並造成仁德區中山路部分路段淹水，就連仁德派出所前方道路也積水，水深到腳踝，警方在場指揮交通，請往來汽機車減速慢行，以免發生危險。