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不斷更新／南部大豪雨！ 西南氣流發威 彰雲高屏大雷雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局針對彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分。圖／取自氣象局網站

（9:35更新）

中央氣象局針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時。

示警區域：屏東縣枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，台東縣達仁鄉。

（9:01更新）

中央氣象局針對高雄市林園區、屏東縣東港鎮、屏東縣新園鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時。並已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS)。

水利署發布淹水警戒，一級警戒包括台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣。二級警戒有高雄市、台東縣。

（8:58更新）

中央氣象局針對彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分。

大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣大城鄉，雲林縣北港鎮、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

氣象局持續發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣及台東縣有局部大雨或豪雨，澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：台南市、高雄市、屏東縣。

屏東縣 豪雨

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