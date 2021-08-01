小琉球豪雨淹進家 屏東縣春日鄉狂降298毫米

受西南氣流影響，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，屏東縣下了一夜大雨，不少居民在睡夢中被雨聲、雷聲吵醒。今天清晨5點多一陣大雷雨，屏東縣琉球鄉本福村白沙尾，琉球郵局附近出現淹水，根據中央氣象局雨量觀測，從8月1日零點至上午8點，屏東縣春日鄉大漢山頂雨量累積降雨達298毫米，全國最高。

屏東縣府統計今上午7點50分為止，縣內有10多處道路積淹水，部分路段有路樹倒塌，鹽埔鄉台27線鹽埔外環道，水深達40公分，車輛無法通行，鹽埔鄉大仁東街積水車輛無法通行。枋寮鄉水底寮加油站前水深約30分分，暫時無法通行。

屏東縣琉球鄉也出現積淹水情況，臉書社團小琉球聯盟有琉球鄉民PO文，白沙尾淹水了，琉球鄉許姓村民說，他家後面是小琉球下水道，大雨宣洩不及，漫淹到屋內，他PO文指「致災性豪雨在小琉球」，清晨5、6點漫淹到室內，積水約一個小時後退去。

屏東縣鹽埔鄉大仁科大前，鹽埔外環道幾乎逢雨必淹，佳冬鄉塭子國小附近水深約30公分無法通行，萬巒鄉赤山活動中心積水50公分，沿山公路金石咖啡前水深約40公分，都無法通行。台一線僑智國小附近則路樹倒塌。

另外，林邊鄉台17線中山路與中正路口，原南北雙向車道施工，公路總局昨天下午封閉北上車道，目前仍持續封閉中。

屏東市北興里萬應公廟前則是有路樹倒塌，導致廟前鐵皮遮雨棚坍塌，幸無人受傷。