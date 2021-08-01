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水深達40公分 高雄整夜大雨8處未退水
西南氣流發威，高雄各區連日大雨轟炸，昨晚緊急宣布今天停班停課一天。中央氣象局持續針對高雄發布豪大雨特報，阿蓮、大寮區也發布淹水警戒。水利局表示，今早獲報45處積淹水，仍有8處未退水，永安、岡山區部分路段積水更高達40公分。
高雄整夜雨勢未緩，截至今早8點22分，桃源區、六龜區24小時累積雨量已飆破400毫米，茂林區也達363毫米。
中央氣象局今早，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東市、台東縣、澎湖縣等11縣市發布豪雨特報，高雄阿蓮區也達一級淹水警戒，大寮區則為二級，提醒民眾注意降雨，慎防淹水。
水利局表示，高雄市雨下整夜，截至今早7點30分為止，全市共有45處積淹水，目前仍有8處未消退，其中永安區新港里和岡山區興北巷因瞬間雨勢過大宣洩不及，積水達40公分，大寮區拷潭路水深也有30公分，正全力排除中。
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