快訊

台南保安火車站涵洞水深近一層樓 中山高仁德北上匝道封閉

羽球摘金心情複雜 李洋嘆睡不著、王齊麟一早驚問：不是夢吧？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水深達40公分 高雄整夜大雨8處未退水

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝

西南氣流發威，高雄各區連日大雨轟炸，昨晚緊急宣布今天停班停課一天。中央氣象局持續針對高雄發布豪大雨特報，阿蓮、大寮區也發布淹水警戒。水利局表示，今早獲報45處積淹水，仍有8處未退水，永安、岡山區部分路段積水更高達40公分。

高雄整夜雨勢未緩，截至今早8點22分，桃源區、六龜區24小時累積雨量已飆破400毫米，茂林區也達363毫米。

中央氣象局今早，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東市、台東縣、澎湖縣等11縣市發布豪雨特報，高雄阿蓮區也達一級淹水警戒，大寮區則為二級，提醒民眾注意降雨，慎防淹水。

水利局表示，高雄市雨下整夜，截至今早7點30分為止，全市共有45處積淹水，目前仍有8處未消退，其中永安區新港里和岡山區興北巷因瞬間雨勢過大宣洩不及，積水達40公分，大寮區拷潭路水深也有30公分，正全力排除中。

高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。記者曹亞沿／翻攝

淹水 岡山 氣象局

延伸閱讀

西南氣流挾大雨 台中南屯環中路嚴重積水警拉封鎖線

釀觸電路燈遇大雨才施工？ 高市：廠商巡檢

親野、國際團隊加持 高雄亞洲新灣區豪宅聚光

雨彈狂炸 台南、高雄今停班停課

相關新聞

小琉球豪雨淹進家 屏東縣春日鄉狂降298毫米

受西南氣流影響，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，屏東縣下了一夜大雨，不少居民在睡夢中被雨聲、雷聲吵醒。今天清晨5...

大豪雨持續 鄭明典：這一波雨勢平地山區累積雨量相當

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨的雨勢不弱，今年上半年，山區雨量相對小很多，現在慢慢拉平，這一波雨勢，平地、山區的累積...

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

探索新聞／甜蜜陷阱！ 水果太甜恐糖成癮

「老闆，鳳梨有甜嗎？」陳媽媽到市場買水果，劈頭就是問甜度，因為不甜的水果小孩不愛，最後乏人問津成浪費，水果店老闆也回「不...

捧著飯碗也能與夢想一起前進 輔修音樂系的6個好理由

有人說，學業、社團、戀愛，是大學生的三大必修學分——對新鮮人來說，「課外」的後兩者，通常比排位第一的學業來得更吸引人——但隨著學習階段的不同，從升上二年級開始，除了課業分量加重、內容加深...

水深達40公分 高雄整夜大雨8處未退水

西南氣流發威，高雄各區連日大雨轟炸，昨晚緊急宣布今天停班停課一天。中央氣象局持續針對高雄發布豪大雨特報，阿蓮、大寮區也發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。