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下游居民注意 白河水庫上午8點起洩洪

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
上游集水區降雨持續進水逼近滿水位，台南白河水庫上午8點起將再度洩洪。圖 ／白河水庫提供
上游集水區降雨持續進水逼近滿水位，台南白河水庫上午8點起將再度洩洪。圖 ／白河水庫提供

連日來上游集水區持續降雨，已逼近滿水位，台南白河水庫將於今上午8點起洩洪，籲請下游急水溪沿線居民注意，切勿逗留溪畔。

白河水庫上游集水區最近12小時降雨量逾120毫米，且山區降雨持續，今上午7點離滿水位僅剩12公分，最新水情為水位108.88公尺、1149萬立方公尺，蓄水率97.95%，已逼近滿水位的109公尺、1173萬立方公尺。

白河水庫上月25日甫洩洪，今上午8點起再度以每秒20立方公尺洩洪，將持續到下午2點半，水庫管理中心主任連木成，今清晨不到5點冒雨趕來調度指揮，他說，洩洪作業，將視集水區降雨情形滾動調整，籲請沿岸急水溪下游白河、東山、柳營、新營區居民遠離沿岸，以策安全。

白河 水庫 雨量

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