南高屏大豪雨！ 中南部豪雨 大規模劇烈降雨恐持續一周

針對0731西南氣流豪雨事件，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及高雄市、台南市有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及台東縣有局部大雨或豪雨，南投地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局針對屏東縣琉球鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。

氣象局並針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時15分。範圍包括屏東縣東港鎮、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，台東縣大武鄉、達仁鄉。

氣象局說，今天西南氣流及低壓帶影響，天氣不穩定，中南部地區雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也會不定時出現短暫降雨，午後北部地區及其他山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，務必攜帶雨具備用。

溫度方面，中南部地區高溫約27、28度，北部及東半部地高溫普遍約32、33度，沒下雨時較為悶熱。西南風偏強，西半部、東南部地區(含蘭嶼、綠島)及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，前往海邊活動注意安全。

氣象局說，未來一周西南風偏強，但是天氣表現和西南風主軸位置、低壓發展等因素有很大的不確定性，留意最新天氣資訊。

明天至周六西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區出現陣雨或雷雨的機率仍高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有機會出現短暫陣雨或雷雨；明天、周二北部地區及其他山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。