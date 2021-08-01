快訊

羽球／麟洋配奪金 小戴今拚本屆奧運台灣第3金

南高屏大豪雨！ 中南部豪雨 大規模劇烈降雨恐持續一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西南季風持續至下周日 吳德榮指這天西南季風才減弱

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件。圖／取自氣象局網站
今天大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時30分雲圖顯示，南部強對流已達對流層頂，雲頂溫度降至零下80.3度以下，雷達回波顯示其為中尺度對流系統，並伴隨密集閃電。

吳德榮說，各國模式最新模擬顯示，季風槽上有低壓發展的跡象，不過，因各國模式在不同時間，所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動，所以不確定性很高；且其模擬強度大多偏弱，是否能達颱風標準？是需要觀察的。

他表示，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，9、10日太平洋高壓有緩慢增強、西伸的趨勢，意謂西南季風亦將被迫北抬、減弱，但低層大氣仍未完全恢復穩定，所以台灣西南部長達半個多月、多雨的型態，8月中旬起才可望獲得改變。但已屬模式末期模擬，宜再觀察。

吳德榮說，今天至下周日西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；迎風面將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今天北部24至34度，中部24至32度，南部23至32度，東部24至34度。

他說，9、10日太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，西南季風亦將被迫北抬、減弱：但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有的明顯降雨，不過，強度將逐日減弱，範圍亦逐日縮小；其他地區午後仍有局部雷陣雨的機率。

吳德榮 中央大學 天氣動態

延伸閱讀

慎防致災降雨！ 吳德榮預期劇烈天氣持續到8月9日

周末起嚴防致災雨！吳德榮：看似沒完沒了 未見盡頭

吳德榮估颱風尼伯特經日本本州北部 對東奧無影響

吳德榮：輕颱尼伯特不強 估對東奧僅些微天氣變化

相關新聞

南高屏大豪雨！ 中南部豪雨 大規模劇烈降雨恐持續一周

針對0731西南氣流豪雨事件，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及高...

探索新聞／甜蜜陷阱！ 水果太甜恐糖成癮

「老闆，鳳梨有甜嗎？」陳媽媽到市場買水果，劈頭就是問甜度，因為不甜的水果小孩不愛，最後乏人問津成浪費，水果店老闆也回「不...

探索新聞／味蕾迷思…吃起來酸 不代表甜度低

農委會農糧署訂的水果果品品質基準，列舉愛文芒果、番石榴、椪柑等十五種常見水果的糖度、糖酸比等項目的品質基準，鼓勵農民標示...

雨彈狂炸 台南、高雄今停班停課

受西南氣流影響，中南部昨降下豪雨，各地傳淹水災情。中央氣象局說，台灣未來一周處在大低壓帶，各地天氣不穩，南部持續降雨，且...

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

探索新聞／水果愈種愈甜 果品評鑑是推手

水果太甜不利健康，也吃不出應有的風味，但各地的水果評鑑中，「糖度」一直被列為指標項目，農業縣首長行銷在地水果時，也常標榜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。