西南季風持續至下周日 吳德榮指這天西南季風才減弱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時30分雲圖顯示，南部強對流已達對流層頂，雲頂溫度降至零下80.3度以下，雷達回波顯示其為中尺度對流系統，並伴隨密集閃電。

吳德榮說，各國模式最新模擬顯示，季風槽上有低壓發展的跡象，不過，因各國模式在不同時間，所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動，所以不確定性很高；且其模擬強度大多偏弱，是否能達颱風標準？是需要觀察的。

他表示，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，9、10日太平洋高壓有緩慢增強、西伸的趨勢，意謂西南季風亦將被迫北抬、減弱，但低層大氣仍未完全恢復穩定，所以台灣西南部長達半個多月、多雨的型態，8月中旬起才可望獲得改變。但已屬模式末期模擬，宜再觀察。

吳德榮說，今天至下周日西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；迎風面將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今天北部24至34度，中部24至32度，南部23至32度，東部24至34度。

他說，9、10日太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，西南季風亦將被迫北抬、減弱：但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有的明顯降雨，不過，強度將逐日減弱，範圍亦逐日縮小；其他地區午後仍有局部雷陣雨的機率。