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失智據點重啟／失智母關在浴室生悶氣 女兒心疼曝原因

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
日照、據點活動全面停擺，造成許多失智長輩的認知下降，照顧者承受很大壓力。本報資料照片
日照、據點活動全面停擺，造成許多失智長輩的認知下降，照顧者承受很大壓力。本報資料照片

因為疫情，全台失智據點關逾2個月，少了據點課程及專業照服員協助，部分失智長輩退化加劇。27歲的小如（化名）兼顧工作與照顧失智症母親，原本母親如常到據點上課，但現在媽媽大幅退步，連洗澡、如廁都出問題，情緒也不穩定，擔心之餘更期盼失智據點能盡速開張，讓母親維持正常作息，別讓病況再惡化。

小如透露，62歲的母親3年前確診阿茲海默型失智症，當時父親尚未退休，因此母親回診都由她打點，近年也協助母親報名失智據點，媽媽參與課程增加活動、也可以動腦，上了整天課程後，返家也很好睡，此外據點有照服員照料，不用擔心媽媽出狀況，讓她白天可安心上班。

因為疫情，失智據點關閉無法營運，媽媽得由家人幫忙照顧。小如坦言，扣除早晚餐家人可以協助，她常憂心媽媽中午沒有東西吃。而媽媽自從無法到據點上課後，時常躁動發脾氣，有時白天睡太久，晚上很難入睡，影響家人作息。爸爸有時會帶媽媽散步，稍微隔了點距離，媽媽便感到害怕，即便就在家裡附近。

小如透露，有一次媽媽在浴室待很久，突然生氣摔東西，進去才知道媽媽一直無法扣好內衣，加上浴室悶熱，所以生氣，現在她每晚陪著媽媽進浴室，在旁提醒洗澡順序，像搓沐浴乳、沖水等，起初媽媽非常排斥，經過幾次後才成功說服。

小如發現，媽媽經常反應太慢，來不及上廁所而尿褲子，可能很 挫折，偶爾會「見笑轉生氣」，因為原本能做到的事，現在都做不到，有時很不好意思，也刻意不讓女兒發現。她表示，媽媽身體狀況不如從前，每晚要花不少時間照顧媽媽起居，或媽媽半夜睡不著，同樣也會影響到自己的睡眠品質。

小如透露，也曾想過請其他家人協助照顧媽媽，但每個人習慣不同，也並非長照專業人員，偶爾出現不同意見，像是家人認為要媽媽把飯吃完，但她就覺得可以少量多餐，不用硬逼媽媽吃，或是在她上班時來電詢問照顧事宜，也都會影響到她工作。

小如表示，失智據點對於照顧者家庭非常重要，可以透過課程給予媽媽腦部刺激，不會整天在家想睡覺。近期據點都會與媽媽視訊，也表示會努力恢復營運，媽媽也已施打疫苗，期待正式返回據點上課的那一天。

失智症 疫情

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