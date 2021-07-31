失智據點重啟／長輩悶太久抗拒回來 有待家屬耐心鼓勵

政府近年力推長照2.0，失智據點深入社區角落，但疫情關係全國升三級警戒，失智據點關閉2個多月，長輩多半「悶」出問題。近期疫情趨緩逐步解封，失智據點也逐步恢復營運，但失智長輩功能退化、生活作息混亂，要重新踏出家門回到據點生活，可能出現抗拒情況，家屬也需要多些耐心。

大心居家職能治療所執行長李佳泰指出，近期已接到6名新個案陸續報名，家屬希望盡快讓長輩加入失智據點服務。除了長者有需求，也可能因「關太久」，導致功能慢慢退化，需要失智據點提供服務、課程。他提醒，失智長輩要重回據點，可能會抗拒，家屬需要多些耐心，建議家屬讓長輩回到據點前，試著在室內戴口罩、調整生活作息，以利後續配合據點上下課時間。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智長輩已經2個月沒參加活動，狀況與先前大不同，因為參與活動動機不如從前強，也會出現抗拒的情況，家屬都要有心理準備，可透過一些小誘因，像是鼓勵長輩上完據點的課，就帶他吃好吃的東西、或買他喜歡的東西，逐步鼓勵長輩走出家門，帶長輩到人較少的公園走走散步。

湯麗玉提醒，雖然很多長輩已經打疫苗，但還是有長輩沒打疫苗，甚至有聽聞，家屬不讓長輩打疫苗，也不讓長輩篩檢，卻堅持希望長輩回據點，這也會讓據點很為難，也不符合規定，畢竟還是要有防護力，才能避免長輩染疫。

家總理事長、中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系副教授郭慈安表示，有聽聞高齡長輩在醫師評估下，身體不適合打疫苗，但仍是少數個案，建議家屬送長輩回據點或日照中心前，趕快去打疫苗。她表示，失智據點在遵守解封指引下，防護規格高，家屬也不需過於擔心。