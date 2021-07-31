失智據點重啟／等到解封但長輩不來了 不敷成本恐退出

指揮中心日前宣布失智據點解封指引，盼讓失智症照顧家庭恢復喘息服務，但三級警戒長達兩個月時間，失智長輩少了據點課程，難有規律生活作息，導致功能大幅退化，有四分之一至三分之一的家屬，評估後不考慮讓長輩回據點，而是直接送到日照機構，而據點經費採專案申請，若人數不足、不敷支出，考量經營成本下也紛紛考慮退出。

全台目前有508處失智社區服務據點，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，據點為符合防疫規定，室內要保持1.5公尺社交距離，人數勢必要降載，而失智據點是透過專案申請經費，一堂課須滿6人才能申請，若人數無法達標，開課也無法申請費用。

湯麗玉表示，有部分縣市通融經營失智據點的單位，改以電話方式關心長輩，包括提供防疫資訊、追蹤打疫苗情況，「勉強」算有提供服務，同意據點申請「量能提升費」，但並非每縣市都有，等於據點在疫情下多是零收入。

家總理事長、中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系副教授郭慈安表示，失智據點最大功能，是讓失智長輩獲得適當的刺激，且生活規律，長輩因疫情關在家，功能退化太多，已有三分之一家屬不打算讓長輩回到據點，而是直接送到日照機構。

她說明，一方面是家屬得照顧昔度變高，無法負荷。另一方面是要請「防疫照顧假」，長輩必須在日照中心，或接受居家服務才能申請，失智據點不包含在內，因此，即使有些長輩功能尚佳，未嚴重退化，但逼得家屬得咬牙送長輩到日照中心。

郭慈安說，失智據點著重「預防勝於治療」，幫助輕、中度者延緩失智，在長照2.0計畫中的17項服務隔，只要符合長照條件的個案皆可申請補助，一般戶可補助84%、中低收入戶補助90%、低收入戶補助100%。她表示，失智據點營運費用低，幫政府和家屬都省錢，但因疫情影響，照顧負擔反向增加，長者無法回流，失智據點不符經營成本而決定退出。

郭慈安指出，但仍有據點為了失智長輩，想辦法符合高達42個項目的解封指引，短時間「化不可能為可能」符合最嚴防疫條件，完成送件，等待縣市衛生局訪查，希望盡快8月9日能重新開張。

衛福部長照司副司長周道君表示，公布失智據點指引後，由各縣市政府檢核，據了解，已有南部失智據點恢復營運，也開始招收新個案。據點評估重新營運，需要兼顧感染風險與照顧，若使用場地規模不適合，可選擇少收個案，或暫時不解封，或有困難也可透過縣市政府向中央反映，願意一同來討論。

周道君表示，按照解封指引，二級期間沒有要求工作人員或長者一定要打疫苗，若尚未打疫苗者，可以使用篩檢陰性作證明；失智據點也沒有像日照機構要求須八成以上人員施打疫苗，因應國內疫苗供應狀況，據點目前未列為第五類優先對象，希望回歸按照年齡登記、施打，建議工作人員盡快預約，可盡快施打。