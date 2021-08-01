別具意義的夏天！台積電公益綠能第一步 助攻社福圈永續經營

用公益綠能點亮台灣！將近46年歷史的台南市瑞復益智中心，今年迎來別具意義的夏天，屋頂裝設大面積的太陽能版、室內換上最新穎的LED燈具，省下的大筆電費，不僅減輕營運負擔，也讓瑞復中心多了經費及餘力，實現掛念許久的憨老家庭服務計畫，讓公益繼續放大。

這份難能可貴的永續禮物，源於台積電慈善基金會的「公益綠能」計畫，與台南市政府、台灣聚合化學品公司及國立成功大學，用有溫度公益，撥開疫情陰霾，如同台積電慈善基金會董事長張淑芬一直堅信，「為創建美好台灣社會而努力」。

「太陽出來了！」 專屬弱勢機構的公益綠能模式

台積電慈善基金會致力於投入公益活動，以關懷弱勢、照護獨老、推廣孝道、保育環境四大公益主軸，發揮自身的力量，攜手相同理念企業，協助改善貧富差距與偏鄉資源不均等問題，驅動更多美好的改變。

即便碰上疫情的攪局，也擋不住公益的溫度，歷經半年的策劃、執行，台南市瑞復益智中心「公益綠能模式啟動-太陽能板與隔熱塗裝完工儀式」正式揭幕，包括

台南市長黃偉哲、台積電慈善基金會董事會張淑芬、台聚集團董事長吳亦圭、成功大學校長蘇慧貞等人，一起見證這歷史性的一刻。

台積電慈善基金會董事會張淑芬堅持走在公益第一線，看見許多弱勢社福機構營運困難，構思「公益綠能」計畫，透過裝設太陽能版、LED燈具，讓省下的電費，成為孩童及長者的加菜金。 圖／台積電慈善基金會 提供

「今天站在這裡，充滿感恩的心！」看到希望與夢想的計畫邁出第一步，台積電慈善基金會董事會張淑芬難掩興奮，並分享整個計畫的起心動念，當她到偏遠地區時，聽到社福機構一半的營運成本來自電費，讓她跟同仁思考如何給予幫助。

張淑芬提到，走遍整個台灣，看到光線不足的地方，以及當前環保永續的課題，決定透過太陽能及LED燈具，幫弱勢社福機構省下電費，能變成加菜金，能做更多事；她也說，現在只是一個起點，接下來3個月，將協助至少30所學校汰換LED燈具。

「期盼20年，太陽出來了」台南市瑞復益智中心主任李雪瑛笑說，中心長期協助身心障礙人士，但一直想做憨老家庭服務計畫，但因金費籌措，「心裡想著但不敢做」，現在減輕營運壓力，可以實踐遲遲不敢踏出去的夢想；這番鼓勵的話，也讓張淑芬感性回說「謝謝你們，讓我們知道選擇這條路沒有選錯」。

節能省碳超有感 讓公益綠能看得見

即便計畫才剛起步，卻已看見初步成效。台南市瑞復益智中心從今年初，先全面換上LED燈具，光是今年4月的電費帳單，跟去年同期相比，就已省下400度的用電度數。

如今太陽能板也終於到位，預估未來20年，將創造約270萬度綠電，減少1000萬公斤的碳排放，相當於種植2萬2700棵樹，節省下的電費，將供應150名師生整個學期營養午餐。

台南市瑞復益智中心「公益綠能模式啟動-太陽能板與隔熱塗裝完工儀式」揭幕，台積電慈善基金會董事會張淑芬跟著工作人員參訪，學習太陽能新知。 圖／台積電慈善基金會 提供

同時，在台積電慈善基金會的牽線下，台灣聚合化學品公司吳亦圭董事長也提供台聚全效型隔熱塗裝，利用全陽光反射率90%的環保水性隔熱塗料，大幅降低屋頂受熱進而減少冷氣使用，節省能源與碳足跡。

此外，結合國立成功大學的技術，建置可視化的「愛築跡」系統，讓省下的每一度電，都能夠一目瞭然，打造貨真價實「公益綠能看得見」；成功大學校長蘇慧貞提到，感謝跟台積電合作，能夠將師生發想的技術，參與發揮在有意義的地方。

打造公益綠能新典範 逐步點亮台灣

台南市長黃偉哲致詞時說，台南不僅有溫暖充足的陽光，還有優秀在地的成功大學，以及像瑞復益智中心這樣認真做事、服務的身障機構，一群為善的人在台南相聚，相信可成就最美好的未來，共同點亮社福世界，讓光亮照亮每個角落。

台積電慈善基金會「公益綠能」計畫，在46年歷史的台南市瑞復益智中心，裝設太陽能版、LED燈具，台南市長黃偉哲（左）致贈感謝狀給台積電慈善基金會董事會張淑芬。 圖／台積電慈善基金會 提供

台積電慈善基金會年初評估，未來2至3年在台南市、屏東縣，預計投入太陽能建置經費9000萬，預估未來20年可產出5千萬度綠電，減少2400萬公斤的碳排放，相當於多種植了10萬棵樹、等同17座大安森林公園樹木量。

此外，將投入2000萬經費，協助更換LED省電燈管，包括3000戶自然人及25家社福機構，累積1整年省的電費，相當於可多供應32萬份營養午餐。