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大雨不斷！西南氣流持續發展 10縣市豪大雨特報

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
氣象局今晚也召開記者會，氣象預報員朱美霖表示，受西南氣流影響，各地天氣不穩，台南、高雄、屏東、大台北、花蓮地區有局部豪雨，今晚到明天整天將持續受影響。圖／取自中央氣象局直播
氣象局今晚也召開記者會，氣象預報員朱美霖表示，受西南氣流影響，各地天氣不穩，台南、高雄、屏東、大台北、花蓮地區有局部豪雨，今晚到明天整天將持續受影響。圖／取自中央氣象局直播

西南氣流影響，全台各地都有強降雨發生，中南部也傳出淹水災情。中央氣象局今晚再針對10縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今天台北市、新北市及花蓮縣已有豪雨發生；西南氣流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義、宜蘭、澎湖地區及南投、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局今晚也召開記者會，氣象預報員朱美霖表示，受西南氣流影響，各地天氣不穩，台南、高雄、屏東、大台北、花蓮地區有局部豪雨，今晚到明天整天將持續受影響，並預估西南氣流範圍往北，氣象局將頻繁更新氣象資料，每三小時滾動更新。

根據今日累積雨量圖，朱美霖表示，目前為止南部、屏東累積雨量達一百毫米以上，受午後對流影響，大台北累積雨量也攀升；今天最大累積雨量出現在高雄市平地，這當中伴隨短延時強降雨，環境不穩，南部地區對流雲系，午後北部地區也有大雨發生。

朱美霖說，目前各地山區、北台灣午後對流雲系逐漸消散，但中南部地區仍有對流雲系，南部地區降雨明顯，但隨西南氣流往北、澎湖移動，今天晚上到明天整天都要留意。

朱美霖說，今天晚上到明天清晨，中南部地區每六小時累積雨量可能會近百，降雨相當明顯，今晚到明天上半天，中南部降雨顯著，午後也會出現雷陣雨，各地山區及北部都要留意。

中央氣象局今晚再針對10縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。圖／取自中央氣象局
中央氣象局今晚再針對10縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。圖／取自中央氣象局

西南氣流 雨量 氣象局

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