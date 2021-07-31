大雨不斷！西南氣流持續發展 10縣市豪大雨特報

受西南氣流影響，全台各地都有強降雨發生，中南部也傳出淹水災情。中央氣象局今晚再針對10縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今天台北市、新北市及花蓮縣已有豪雨發生；西南氣流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義、宜蘭、澎湖地區及南投、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局今晚也召開記者會，氣象預報員朱美霖表示，受西南氣流影響，各地天氣不穩，台南、高雄、屏東、大台北、花蓮地區有局部豪雨，今晚到明天整天將持續受影響，並預估西南氣流範圍往北，氣象局將頻繁更新氣象資料，每三小時滾動更新。

根據今日累積雨量圖，朱美霖表示，目前為止南部、屏東累積雨量達一百毫米以上，受午後對流影響，大台北累積雨量也攀升；今天最大累積雨量出現在高雄市平地，這當中伴隨短延時強降雨，環境不穩，南部地區對流雲系，午後北部地區也有大雨發生。

朱美霖說，目前各地山區、北台灣午後對流雲系逐漸消散，但中南部地區仍有對流雲系，南部地區降雨明顯，但隨西南氣流往北、澎湖移動，今天晚上到明天整天都要留意。