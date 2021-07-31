正視奧運選手心理健康 專家：觀賽別成敗論英雄

美國體操天后拜爾絲以心理健康因素在東奧退賽掀熱議，長庚運動醫學團隊表示，心理素質可經呼吸、正念減壓等訓練，但觀賽者也會影響，籲不以成敗論英雄，與選手一起享受運動。

24歲的拜爾絲（Simone Biles）是美國體操界超級巨星，上屆奧運囊括4金1銅，是東京奧運體操的焦點人物。但她27日在女子體操團體賽進行到一半，以心理因素退出比賽，最後美國隊屈居銀牌，金牌讓給了俄羅斯奧會（ROC）。

而台灣選手本次在東京奧運表現出色，在柔道、射箭、跆拳道、桌球、舉重等項目奪牌，但也有實力被看好的選手表現失利爆冷出局，甚至引來網友譏諷謾罵。

長庚運動醫學團隊心理師林家如告訴中央社記者，選手長年辛苦練習，希望在重大賽事取得好成績，期待愈高壓力就愈大，可能導致身體過度亢奮，或者因先前表現不佳，導致缺乏自信與情緒低落，都會影響賽事表現。

林家如說，在選手養成過程中，心理素質與抗壓性訓練也是重要一環。如正確的呼吸方法可幫助選手達到身心平衡，心理意象訓練則會訓練選手在腦中想像適合自己的劇本，進入穩定狀態。

此外，每個選手都有上場前的儀式，林家如舉例，像是默念、大喊、祈禱冥想，甚至有教練打選手巴掌，達到自我激勵效果。

基隆長庚紀念醫院精神科主治醫師陳建鴻則擅長透過正念減壓方式，訓練選手的心理素質。他解釋，正念並非正向思考，而是利用觀察呼吸、靜坐、瑜伽、伸展、走路或溝通方式，將思緒留在此時此刻當下。

陳建鴻說，西方國家的心理學界將正念減壓比喻為「心靈重訓」，包含美國NBA也有教練或球員採用，達到減壓效果。

去年因疫情東奧延後舉辦，陳建鴻曾在高雄左營的國家運動訓練中心舉辦正念減壓工作坊，奪下東京奧運銀牌的柔道選手楊勇緯，也是當時的學員之一。

為協助奧運國手的心理壓力與睡眠調適，陳建鴻也提到，選手有禁藥考量，因此在身心調適上，要盡量採用非藥物治療方法，如心理治療、生理紓壓與認知行為治療等，讓選手安心治療。

除了個人的心理素質培養外，選手的人際關係、生涯規畫與社會支持也是重要一環。林家如說，選手投入運動的動機不同，對年紀尚輕的選手，心理師會協助思考未來規畫；而訓練過程中，與同儕、教練間的相處可能有摩擦，也可能影響選手的心理狀況。

「選手跟大家一樣，都是平凡人。」林家如說，選手在場上拿出最好的表現，無論比賽輸贏，都帶給台灣難忘的觀賽經驗，盼外界能發揮同理心，用肯定與鼓勵取代建議與批評。

「運動本身就是享受。」陳建鴻表示，無論是參賽或觀賽，都是喜歡運動的過程，而非以成敗論英雄。他觀察，今年國內觀賽氛圍與以往不同，無論是輸贏，多數民眾都能肯定並讚許選手。

陳建鴻認為，這樣良好的氛圍，不僅能促進參賽選手的心理健康，可能有助於讓選手帶來更好的運動表現，未來更能讓台灣運動環境持續提升。