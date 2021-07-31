疫苗接種順序訂定考驗智慧 學者分享英美經驗

COVID-19疫苗資源有限，訂定接種順序考驗各國智慧。陽明交通大學副教授雷文玫以英美經驗為例，強調讓民眾理解決策背後過程和理由，是說服民眾願禮讓疫苗的重要關鍵，更有助全民抗疫。

台北榮民總醫院今天舉辦「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」線上研討會，陽明交通大學公共衛生研究所暨醫學人文學科副教授雷文玫分享「疫苗排序的公平與效率：英美經驗對我國的啟示」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗量有限，引發全球搶貨，疫苗接種順序該如何訂定，考驗各國政府智慧。

雷文玫表示，去年世界衛生組織（WHO）曾召開專家會議，針對疫苗分配考量訂定4大價值原則，首先是「福祉」代表疫苗接種順序訂定，必須達到降低死亡率、避免經濟被破壞、保護社會的功能；其次是「平等尊重」，確保每個人都會被考量進去，且處於同一接種順位的民眾都有公平的機會。

第三是「公平」，也就是將生理、社會弱勢族群的需求納入評估；第四則為「互惠」，確保堅守崗位的高風險工作者應擁有優先接種的機會。

雷文玫說，即便有了這4大原則，各國仍會依照疫情嚴重程度、取得疫苗種類，訂定適合自己國家的疫苗接種順序，但因每一個優先對象都會排擠後面順位民眾接種的權利，如何讓民眾知道政府做這項政策的原因，是獲得民眾認可的重要關鍵。

她以英美為例，這兩國接種疫苗的主要目標是降低死亡率，因此優先接種對象大多是高齡族、長照等脆弱族群或醫護人員；反觀台灣，由於先前疫苗開打時並無本土疫情，因此將醫護、邊境及航空人員列優先施打對象，直到後來爆發本土疫情，才改變策略，強化高齡族群接種。

雷文玫指出，值得注意的是，第2類的「中央及地方政府防疫人員」排在75歲以上長者之前，而第7類的「國家關鍵設施或維持設社會正常運作必要工作人員」則排在65歲至74歲族群之前，因定義不明、決策過程也不清楚，成為較具爭議的對象。

雷文玫強調，英美疫苗接種委員會為了提高可信度，不僅公布章程、組成名單、利益迴避規範、開會資料、提供考量的科學證據、會議記錄等，更開放民眾線上旁聽，詳細說明這樣安排接種順序的理由及證據；反觀台灣，不但不開放旁聽，連會議記錄都只有決議的結果，忽略其中討論的過程與原因。

雷文玫認為，每一次調整疫苗施打順位，都是說服民眾把冒著風險堅守崗位的人，當作自己夥伴來疼惜，把弱勢族群當成自己長輩來保護，但必須先讓大家清楚，為何這群人風險特別高、特別脆弱，才能民眾願意禮讓，更有助全民抗疫。