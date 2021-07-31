美中Delta變異株警訊 醫師：降級防疫仍不能鬆懈

隨著Delta變異株肆虐，美國與中國大陸近期都出現疫情警訊，林口長庚醫院副院長邱政洵示警，疫情有山雨欲來之勢，國內雖疫情警戒降級，無論是個人防護與邊境都不能鬆懈。

「最近國際情勢怪怪的。」林口長庚醫院副院長邱政洵今天告訴中央社記者，最早在印度發現的Delta變異株肆虐，近期有2大國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨勢值得注意。

邱政洵說，首先是美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）公開表示，即便接種2劑COVID-19疫苗，仍無法完全阻絕Delta變異株傳播，顯示其高傳播力。

邱政洵表示，最新美國CDC報告甚至顯示，近期染疫住院者有很高比例是完整接種2劑疫苗；且即便無症狀或輕症感染，呼吸道測得的病毒量仍高。

邱政洵提到另一項國際疫情趨勢則是中國大陸，南京祿口國際機場開始的Delta變異株疫情，起初是機場清潔工被感染，因人員沒有分艙分流，造成機場人員染疫，疫情甚至擴散到湖南張家界風景區。

截至30日，南京疫情傳播鏈已超200人，涉及遼寧、北京、江蘇、安徽、湖南、四川、廣東、重慶、福建等多個省市。

邱政洵分析，中國很早就清零，解封後民眾幾乎不戴口罩，結果遇上Delta變異株入侵，傳播鏈從機場到觀光勝地，就猶如星火燎原。

曾有國外學者與邱政洵分享，Delta變異株傳播力之強，若搭乘電梯沒戴口罩情況下，從1樓到6樓約10秒時間，密閉空間且沒有適當防護，就可能被傳染。

邱政洵說，5月中旬爆發的本土疫情，若未從中學到教訓，很可能會再度重演；從美國、中國大陸，以及鄰近的日本、韓國的疫情趨勢觀察，疫情有山雨欲來之勢。

邱政洵強調，疫情警戒降級之際，許多民眾鬆一口氣，但個人防疫自我保護作為，如戴口罩、勤洗手與社交距離仍不能鬆懈，邊境更是要持續嚴守，加強檢測、環境清消與動線管控，勿掉以輕心。