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高雄大雷雨下到何時？ 氣象局預估晚間趨緩
受西南氣流及低氣壓影響，高雄多區出現豪雨，高雄氣象站預報今天雨勢晚上8點後可能趨緩，但持續有雨，明天早上則要提防豪雨等級或以上的雨勢，可能出現短延時強降雨，提醒民眾外出帶雨具，注意淹積水、山區嚴防落石。
根據高雄氣象站統計，24小時推移累積雨量大於200毫米共有5區，包含燕巢區每24小時200毫米、永安區每24小時205毫米、彌陀區每24小時203毫米、梓官區每24小時213.5毫米、橋頭區每24小時211毫米等。另有31區24小時推移累積雨量大於80毫米。
強勢降雨造成多處淹積水，水利局應變中心發布多處一級淹水警戒，據通報，上午共有29處淹積水點，包含岡山區興隆路、湖內區鐵道巷等，部分路段一度傳出道路積水超過40公分，隨著雨勢逐漸趨緩，各處已陸續退水。
高雄氣象站主任陳文信表示，受西南氣流及午後對流旺盛影響，整個高屏地區近期都須提防豪雨等級或以上雨勢，尤其早上天氣熱、空氣中濕氣較重，容易出現短延時強降雨，提醒民眾注意防範。
南區水資源局副局長蘇柄源表示，針對防洪水庫阿公店水庫，今天下午3點30分的有效蓄水量306萬立方公尺，有效容量比20.05％，尚有1220萬立方公尺蓄洪空間。目前為空庫防淤期間，南水局將觀察下游聖森橋及前洲橋水位變化，如河川高水位警戒升到二級，將暫停排砂作業，將水流在水庫中。
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