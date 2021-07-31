西南氣流明往北移！ 中南部豪雨襲 北台降雨將更顯著

中央氣象局持續更新豪雨特報，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、宜蘭、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中南部一早被豪雨狂襲，各地陸續傳淹水災情，有轎車受困地下道，還有民眾PO出家門前「汪洋一片」。中央氣象局預報員朱美霖說，今起未來一周處在大低壓帶，今、明兩天受西南氣流，各地天氣不穩，南部持續降雨，且局部降雨顯著，南高屏地區要防局部豪雨，午後也有熱力作用，對流雲系發展旺盛，大台北也出現顯著降雨。

朱美霖表示，東亞、廣東沿海，以及海峽南部西南風強勁，帶入西南氣流大量水氣，對流發展旺盛，預計今、明兩天影響台灣，這波氣流明天會往北台偏移，預估明天降雨會比今天再更顯著。

全台午後都下起大雨，朱美霖說，目前累積雨量最多是高雄平地202毫米，屏東山區167毫米，台南、屏東平地也有接近150毫米上下；時雨量部分，台北市山區114毫米，屬於致災型短延時強降雨，高雄、台南平地也有近百毫米雨量，尤其南部今晚到明晨仍會有短延時強降雨，山區防坍方，平地防積淹水。

朱美霖說，午後雷陣雨會趨緩，但整體環境不穩，明天也容易發展旺盛，民眾務必多加留意。氣象局也將持續豪雨特報，澎湖、新竹以北，以及雲林以南，各地山區都有大雨特報，台南、高雄、屏東、大台北地區則是豪雨特報。

溫度方面，朱美霖表示，午後對流雲系發展早，今天台北市高溫35度，新北、花蓮、宜蘭也有34、35度，其他各地雲多下雨，高溫僅30至31度。她預估，明天各地雲多且會下雨，預估各地氣溫與今天相比會下降，北部30至32度，中南部28至29度。

沿海風浪部分，朱美霖說，整體西南風偏強，今、明兩天東南部、西半部外島有8、9級陣風，海面風浪也有增大，尤其台灣海峽、東南部沿海，以及巴士海峽都風大，請民眾要注意安全。