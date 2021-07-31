台大醫院疫苗紀念貼紙紅到國外 幕後推手曝光

為鼓勵民眾接種，台大醫院設計疫苗紀念貼紙與打卡點，Ｑ版卡通設計紅遍國內外，發起構想的台大醫院副院長高淑芬表示，藉此對國際贈送疫苗表達感謝。

台大醫院今天舉辦「COVID-19疫苗施打超過10萬人記者會」，民眾徐先生上午與家人一同前來接種，成為台大醫院疫苗接種站第10萬人次幸運兒，獲贈限量版紀念貼紙、徽章與吉祥物「醫寶」玩偶。

高淑芬表示，台大醫院每日動員上百位醫護及行政人員替民眾接種，現場七色彩虹動線，外加孕婦專用的粉紅色路線，動線更順暢。

院方統計，單日最高施打量高達4056人次，總接種量超越10萬人次，其中施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗占約48.3%、莫德納（Moderna）約51.6%。

而台大醫院設計的疫苗紀念貼紙，也獲民眾好評，甚至吸引外國自由記者採訪。高淑芬說，當初被交辦疫苗接種任務時，部分民眾對疫苗有疑慮，但疫情又興起，她設法讓民眾安撫焦慮情緒，並予以正確知識。

高淑芬提出打卡站與紀念貼紙的構想，當時她心想，若無日本與美國政府捐贈疫苗，台灣也沒有充足疫苗可供接種，為表達感謝，她與繪製圖案的台大校友、眼科醫師謝旻瑾反覆討論，設計出多款可愛圖樣。

高淑芬說，貼紙上國旗、疫苗、飛機、代表動物等元素，用簡單低調的方式表達真誠感謝，民眾蒐集貼紙也能留下重要回憶。未來有更多國家或單位捐贈疫苗，甚至台積電、鴻海與慈濟，也打算加入新版貼紙設計。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模也說，藉由設計營造快樂溫馨且安全的施打環境，現場大螢幕上也播放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗介紹影片，用正確資訊緩解民眾的擔心害怕。他並呼籲符合接種資格者，早一天打疫苗才能早一天獲得保護力。