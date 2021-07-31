育兒津貼8月起加1千 家長嘆：上有政策、下有對策

蔡政府提出0到6歲一起養，衛福部宣布從8月起育兒津貼及托育補助皆加碼1000元，教育部也宣布8月起公幼、非營利幼兒園、準公共幼兒園學費將再減1000元，要減輕家庭經濟負擔。但家長團體仍不埋單，認為業者「上有政策、下有對策」，「普發」補助也會排擠資源，到底有多少年輕人會為了這一兩千元就去生小孩？

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，確實「有補助感覺就會比較好」，但政府上有政策，業者下有對策，已有聽聞六都部分縣市幼兒園要變向「漲學費」，名目就是認為政府有補助，且幼兒園收支難平。她感嘆，政府錢還沒到，幼兒園業者也都已經準備好了。

今年5月中旬起，全台各級學校因疫「停課不停學」，改採線上教學。彭淑燕說，不少幼兒園反映，沒有學生但又要付支出，收支不平衡，因此改推出線上教學，但學費一毛都不退，學生家長也得在家陪伴，有時一天就線上聊天20分鐘，對家長來說還是不划算。

彭淑燕表示，能理解政府想讓年輕人負擔低一點，但有時候真正需要資源的人就是不夠用，給他這一點也是沒感覺；另外「普發」會有資源排擠的效果，有多少家長會為了這1、2000元就會去生小孩？

經歷全台大停課，12歲以下孩童若單獨在家，也要有大人在家留守。彭淑燕說，不少縣市家長根本請不了「防疫照顧假」，不少人帶著孩子一起去上班，甚至把孩子「綁」在家裡。她認為，政府對於幼兒、學生支持度也要做得更細緻，才能讓家長真正安心。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也說，公幼負擔本來就不大，現在的問題在於疫情當下，孩子根本沒地方可去，建議政府可思考讓某時段直接免學費，這樣會更有善意。