台灣好行南庄線 8月1日起復駛

因防疫停駛近2個半月的台灣好行南庄線5805A，8月1日起將恢復各班次行駛，苗栗縣政府歡迎民眾多利用，並請乘車民眾協助配合全程配戴口罩、量測體溫、禁止飲食、乘車穩妥後落實簡訊實聯制等管制措施。

苗栗縣文化觀光局指出，台灣好行南庄線5805A是從竹南車站東站出口發車通往南庄的景點接駁巴士，沿途行經頭份後花園、三灣老街與埤塘、獅頭山古道、南庄老街、十三間老街等戶外休閒熱門景點，目前疫情降為二級警戒，戶外活動是相對適合的休閒活動，歡迎大家衡量自身體力，選擇步道或寬闊的景點散心，保持好適當的社交距離，開心體驗南庄慢城的山林與多元文化。