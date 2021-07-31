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台灣好行南庄線 8月1日起復駛
因防疫停駛近2個半月的台灣好行南庄線5805A，8月1日起將恢復各班次行駛，苗栗縣政府歡迎民眾多利用，並請乘車民眾協助配合全程配戴口罩、量測體溫、禁止飲食、乘車穩妥後落實簡訊實聯制等管制措施。
苗栗縣文化觀光局指出，台灣好行南庄線5805A是從竹南車站東站出口發車通往南庄的景點接駁巴士，沿途行經頭份後花園、三灣老街與埤塘、獅頭山古道、南庄老街、十三間老街等戶外休閒熱門景點，目前疫情降為二級警戒，戶外活動是相對適合的休閒活動，歡迎大家衡量自身體力，選擇步道或寬闊的景點散心，保持好適當的社交距離，開心體驗南庄慢城的山林與多元文化。
為提供旅客安全環境，台灣好行南庄線各車都備有體溫量測設備、消毒用酒精，座位區並張貼簡訊實聯制連結，民眾可多使用電子票證減少接觸，除客運業者用心準備安全的乘車環境外，商圈業者也準備好迎接旅客，其中有30多家業者提供台灣好行特約優惠，歡迎多利用，更多資訊可上台灣好行官方網站、苗栗文化觀光旅遊網、苗栗玩透透臉書粉絲團搜尋。
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