豪雨範圍增台北市並發布災防訊息！這些地區慎防淹水

（13:30更新）

中央氣象局更新豪雨特報，豪雨範圍增加台北市。西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局已針對台北市大雷雨發布災防告警訊息(PWS)。大雷雨即時訊息示警區域包括台北市中山區、士林區、北投區。

（12:55更新）

中央氣象局發布豪雨特報，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局並針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時。

大雷雨即時訊息示警區域為台北市大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、樹林區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、三芝區、石門區、金山區、萬里區。

今、明兩天西南氣流及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，馬祖為多雲到晴。