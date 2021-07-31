台大疫苗貼紙紅到國外 大規模接種46天今破10萬人次

我國自3月22日開始接種新冠疫苗，截至7月29日為止，已累積接種782萬6972人次，人口涵蓋率達31.86％、劑次人口比33.32（劑／每百人），台大醫院自6月15日開始協助政府大規模接種，今上午完成施打滿10萬人次，昨施打人次一度創下新高，單日達4056人次；台大醫院副院長高淑芬表示，國人對於打疫苗從恐懼到配合，台大醫院設計許多方法如設計疫苗貼紙，盼能衝高覆蓋率，貼紙還紅到國外，她強調，接種疫苗可以保護自己也保護家人，呼籲民眾符合資格就盡速施打。

成為台大醫院第10萬人次接種新冠疫苗的徐先生表示，很感謝政府，原以為自己的年紀要等很久，沒想到這麼快就能打得到，而且台大的環境很舒服，顛覆對於醫療院所打疫苗的印象，今帶著兩個小朋友，陪著他跟太太施打，醫護同仁也協助給予貼紙等，讓孩子們能靜心等候。

根據台大醫院統計，截至7月30日為止，施打AZ的比例為48.3％、莫德納51.6％，男性占45.5％、女性占54.5％，年齡層分布為大於75歲者占6.7％、65歲到74歲占10.1％、50歲到64歲占20.7％、40歲到49歲占19.7％，比例最高的為30歲到39歲族群占24.9％，許多為醫護同仁。

台大醫院門診部護理長溫慧敏協助行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中施打新冠疫苗，她表示，支援接種疫苗的期間，民眾對於疫苗的信心度都很高，偶爾會有希望打屁股的需求，不過這類的要求通常不會成功，新冠疫苗主要要打到肌肉層，屁股脂肪厚，疫苗接種難直接打到肌肉層，除非雙臂因為治療等因素無法放針，「才可能打屁股」。