林芳郁行醫40載榮退 兒林之晨曝他一生「為家國社會」

71歲的心臟外科名醫林芳郁，昨卸任當6年的亞東醫院院長，正式迎接退休生活，兒子林之晨為台灣大哥大總經理，昨特地排開忙碌行程，參與父親榮退典禮。他感性表示，父親工作40多年終於卸下重擔，父親過去擔任台大、榮總、亞東3家醫學中心院長，帶領團隊做出許多重大突破，但從沒想過自己收穫，唯一掛心就是病人與醫院，也常被媽媽說傻，自己過那麼辛苦，成天想著家國社會。

林芳郁本身為心臟外科名醫，妻子林靜芸為國內第一位女性外科醫師，更是整形界先驅，目前為聯合整形外科診所院長，兒子林之晨現為台灣大哥大總經理，女兒林之昀為聯合整形外科診所醫師。

林之晨透露，父親在羅東出生長大，高中才到台北念建中，台大醫學院畢業後，順利成為他最嚮往的心臟外科醫生。即使住台北又當醫生，仍維持羅東人的簡樸生活，在家時總是穿著破內衣，皮夾、皮帶一用就是幾十年，不開名車，一台Toyota Premio用了10幾年，一直到無法維修才勉強換掉。

林之晨透露，父親非常好學，在家手上永遠拿著書與筆，一遍研讀一遍畫重點，此外父親非常愛國，1995年潤八月時，許多醫生忙著帶家人移民，母親問我們家要不要考慮，父親回我們身為台灣人，死為台灣鬼。父親沒有物質慾望，但熱衷於貢獻國家、人類、社會。在心外醫生任內，做出全球領先的不整脈研究，推動相關領域的進展。在台大急診主任任內，開創救護車EMT（緊急救護技術員）體系，如今遍布全台，造福無數患者，戲劇《火神的眼淚》也有相關呈現，令他相當感動。

早年醫院紅包文化盛行，林之晨透露，父親有羅東人的耿直，堅持做對的事，當年加入台大醫院，認為紅包文化對弱勢病人不公，因此堅持不收紅包，許多病人送來家裡，家人還要幫忙拒絕。父親一路當到院長，台大也不再有此文化。

談及對兒女教育，林之晨說，父親對我們的要求很高，周末上午6點就要他們起床，叮嚀兒女「一日之計在於晨」，若做出不孝、不道德的事，一定會被父親賞巴掌「打完耳朵還會嗡嗡響」，加上罰跪、關禁閉。雖然嚴格，但對孩子的想法非常包容，無論想做什麼，他一定全力支持，甚至省吃儉用將儲蓄存下，全部幫助孩子也在所不惜。

林之晨透露，父親非常靦腆、害羞，但不吝嗇對媽媽及兒女道愛，到現在還是會對兒女說「爸比愛你」，雖然他不完美，但是我見過最接近的完人，用親身示範深深影響我的價值觀及人生選擇，謝謝父親的教養與支持，更謝謝父親對醫界及台灣的貢獻，盼退休後可以稍微享受一下人生，「爸比，我也愛你」。