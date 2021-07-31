花蓮醫院不再只收治新冠患者 今起逐步恢復急門診

因應疫情變化，衛福部花蓮醫院從5月28日專收新冠肺炎患者，如今疫情趨緩，逐步恢復所有醫療業務，今天起提供急診，8月2日起全面恢復門診。

花蓮醫院是傳染病防治醫療網應變醫院，5月28日起成為專責收治新冠肺炎醫院，只收治新冠肺炎患者，對一般病患則提供通訊診療及連續處方箋領藥服務。經過兩個月，在疫情警戒降為二級後，獲中央流行疫情指揮中心同意，解除啟動。