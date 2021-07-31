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花蓮醫院不再只收治新冠患者 今起逐步恢復急門診
因應疫情變化，衛福部花蓮醫院從5月28日專收新冠肺炎患者，如今疫情趨緩，逐步恢復所有醫療業務，今天起提供急診，8月2日起全面恢復門診。
花蓮醫院是傳染病防治醫療網應變醫院，5月28日起成為專責收治新冠肺炎醫院，只收治新冠肺炎患者，對一般病患則提供通訊診療及連續處方箋領藥服務。經過兩個月，在疫情警戒降為二級後，獲中央流行疫情指揮中心同意，解除啟動。
院長楊南屏說，7月28日接獲中央同意全面恢復業務通知後，昨天就傳染病防治醫療網區指揮官、疾管署東區管制中心、花蓮縣衛生局等人員到院檢視動線及感控機制，確認恢復原有的醫療服務量後，即完成所有門診及住院動線調整及準備，今天起提供急診醫療，下周一起全面開放看診，可由中正路大門口及慈愛大樓側門進出，包含門診、急診、住院、手術、復健、體檢及各項檢查等會逐步恢復，服務花蓮鄉親。
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