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南台灣今起3天劇烈降雨 台南、高雄、屏東風險最高

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台南市上午降下豪雨，小東路地下道積水，有轎車行經積水處熄火，見狀及時逃出轎車才未被淹沒。記者邵心杰／攝影
台南市上午降下豪雨，小東路地下道積水，有轎車行經積水處熄火，見狀及時逃出轎車才未被淹沒。記者邵心杰／攝影

台南、高雄豪雨持續中，多處傳出積水災情。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天是西南氣流影響的第一天，預計比較劇烈的降雨會一連三天，下到下周一。南台灣已有大雨，午後雨勢加劇。

天氣風險公司說，從衛星雲圖與閃電監測圖觀察，台灣西南部外海已經有旺盛的雷雨胞發展，西南氣流就像一條水管，將雷雨胞源源不絕的灌入南台灣。預計從今天下半天開始，至下周一上半天，是這波西南氣流影響的高峰期，雨勢將最為劇烈。

西南氣流影響期間，中、南部民眾務必留意防汛的準備，尤其山區連日大雨，災害容易發生，要提高警覺，外出務必攜帶雨具、聽到雷聲請入室內。

「中南部」具體範圍包括哪裡？天氣風險公司說，由於西南氣流範圍很廣，雷雨胞發生位置難以預測，整體來說台南、高雄、屏東是風險最高的地區，彰化、雲林、嘉義雨勢次大，北北基桃、宜蘭以午後雷雨為主，台灣其它各地雖仍有陣雨，但相對起來雨勢較緩和。

南台灣今晚至明天雨勢最大。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
南台灣今晚至明天雨勢最大。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

西南氣流 屏東

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