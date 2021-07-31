南台灣今起3天劇烈降雨 台南、高雄、屏東風險最高

水果含糖量高低，味蕾說不準，許多國家的賣場，已標示水果甜度，讓消費者依需求判斷；農糧署2015年就公布果品品質基準表，鼓勵果農標示糖度供消費者參考，衛福部國民健康署則有飲食指引建議水果攝取分量，但專家認為，兩分指引各做各的，對消費者完全沒幫助，除了該設法整合為實用的「控糖指引」，長期的食育立法和推廣必須趕快做。

2021-07-31 11:35