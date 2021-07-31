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「疫苗卡享優惠」整理包／折現金升房型 用餐還有75折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
天成飯店集團推出「有卡最省持疫苗接種卡享優惠」住房專案。圖／天成飯店提供
天成飯店集團推出「有卡最省持疫苗接種卡享優惠」住房專案。圖／天成飯店提供

台灣疫苗施打已突破三成，持COVID-19疫苗接種紀錄黃卡不僅安心、出遊還能享優惠，包括直接折抵房價、享房型升等，或是用餐再打折。

台南遠東香格里拉飯店

台南遠東香格里拉開放醉月樓中餐廳，採梅花座桌上架隔板、服務人員三罩一套、QR code菜單，讓民眾安心用餐。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉開放醉月樓中餐廳，採梅花座桌上架隔板、服務人員三罩一套、QR code菜單，讓民眾安心用餐。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉飯店即日起至8月31日推出「疫起動起來」用餐優惠，只要出示疫苗接種記錄卡或網上預約記錄，周四至周五午餐或周二至周四晚餐時段，於醉月樓中餐廳用餐可打75折。

天成飯店

天成飯店集團「有卡最省」住房專案，持疫苗接種紀錄卡可再享優惠。集團旗下台北天成、台北花園、天成文旅華山町、天成文旅繪日之丘及瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至8月31日入住，出示黃卡每房最高可享1千元現金折抵優惠。

高雄漢來大飯店

漢來飯店持疫苗接種卡優惠多。圖／高雄漢來提供
漢來飯店持疫苗接種卡優惠多。圖／高雄漢來提供

東京奧運中華隊捷報頻傳，同時迎接全台防疫降級，高雄漢來大飯店推出「好事成雙、打疫苗再優惠」住房專案。即日起至9月30日預訂市景雙人房、含早餐2,988元，房客入住出示本人疫苗接種卡，可再折抵200元；連續住兩晚折抵400元，還加贈漢來紀念POLO衫或可愛卡通T恤乙件。專案至9月30日，每日限量10間。

台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館

與黑膠音樂共浴的友樂客房。圖／友愛街旅館提供
與黑膠音樂共浴的友樂客房。圖／友愛街旅館提供

台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館也準備了旅遊打氣金，即日起至9月30日，只要憑本人疫苗黃卡入住，不分平假日，可享房價折抵500元（僅限官網訂房及指定房型）。

高雄福華大飯店

高雄福華大飯店即起至9月底也有「宅飯店」一泊二食住房專案，雙人入住豪華客房每房2,999元（周六加價600元、連續假日加價800元），可提早於中午12點入住，並延後到下午2點退房，住滿26小時。第二晚續住，平日每房2,000元（含兩客早餐）。入住時提供PCR檢測陰性證明或疫苗接種黃卡，再享房型升等至尊爵豪華房。

高雄福華推出「振心饗美食」住房專案。圖／高雄福華提供
高雄福華推出「振心饗美食」住房專案。圖／高雄福華提供

疫苗 東京奧運 早餐

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