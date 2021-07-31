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餐廳內用防疫規定 業者、顧客都抱怨不便 孩子不能共食

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
餐廳內用限制多多，讓業者和顧客都非常頭痛。記者施鴻基／攝影
餐廳內用限制多多，讓業者和顧客都非常頭痛。記者施鴻基／攝影

中央宣布防疫警戒降二級，部分縣市政府開放餐廳有條件內用，但民眾連日來都覺得不便，有家中小孩因「不能共食共鍋」被迫點餐；也有規定吃飯時間，卻因餐廳人手不足供餐緩慢，還沒吃飽時間就到。台東部分已試著餐廳內用的民眾認為感覺不好，未開放前還是外帶就好。

台東吳姓女子帶著家人到一家吃到飽餐廳內用，業者很用心防疫，包括隔板、梅花座等都依照規範，但如今不能自己動手，業者把各種水果、菜餚另外包成一袋裝，由顧客點餐後發送，連佐料都要由店員代備，「感覺和以前差很多」。

她說，非常時期可以體諒業者作法，但年僅4歲的孩子也被要求禁止共食，強迫另外點餐，最後吃不完全都浪費，「在家可以共食，在外卻不能，這是什麼邏輯」？她認為同住的親友應可共食共鍋，未同住的才要另外區隔。

另外也有民眾反映，政府規定餐廳內用須由店員分食，增加店員的工作量，但業者不可能因為防疫增聘人手，就導致人手忙不過來，有店員一邊嘆氣一邊工作，抱怨工作量至少增加3倍，「以前客人可以動手做的，現在全是我們做，只要來3桌就完全不必休息了」。

「打疫苗就可以比較安心」業者認為，現在就是沒疫苗打，所以做什麼都要很小心，有的規定他們也覺得太僵化，但違規就可能受罰，所以寧可讓客人抱怨，也不能放鬆，只能說非常時期希望大家體諒。

共食 疫苗

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