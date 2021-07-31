中南部嚴防豪雨 氣象局示警：可能出現致災性強降雨

從今天起到未來一周台灣處在大低壓帶當中，中央氣象局預報員朱美霖說，各地天氣比較不穩定，加上環境盛行西南風，所以中南部地區下雨時間偏長，而當有大範圍強勁的西南風夾帶大量水氣，影響到台灣附近的時候，氣象局會預報有西南氣流的影響，可能有大雨、豪雨等致災性強降雨。

朱美霖說，預測今明兩天台灣附近受到西南氣流的影響，因此各地的天氣是相當的不穩定，中南部地區整天都是容易有陣雨或雷雨，其他各地也會有短暫的陣雨或雷雨。

雨勢方面，朱美霖說，中南部這兩天嚴防大雨、豪雨，南部地區可能會有局部地區豪雨以上等級降雨。中午之後在午後熱力加成作用之下，北部地區和各地山區也容易有局部大雨發生。

她說，不穩定的環境容易有中小尺度的對流系統發展，一旦發展起來，造成降雨的時候，就容易有短延時強降雨、雷擊或是強陣風等劇烈的天氣現象。

朱美霖說，目前從廣東海面到台灣海峽南部一帶西南風比較偏強，有旺盛的對流雲系發展，預計這股強的西南氣流，從今天開始一直到明天持續影響台灣地區，因此這兩天受到西南氣流的影響，各地的天氣是相當不穩定，尤其南部地區下雨時間都是比較偏長的。

朱美霖表示，從今天清晨到目前為止，有許多旺盛的對流雲系從台灣海峽移動到陸地上面，造成有一波波比較強的雨勢影響到澎湖到雲林以南地區，降雨比較顯著。

累積雨量方面，朱美霖說，從澎湖以及南高屏地區，日累積雨量已經相當接近100毫米。至於時雨量方面，高雄有時雨量73毫米、澎湖時雨量50毫米，都是相當顯著的短延時強降雨，即是很短的時間內降下明顯雨勢，請大家要多留意。

氣象局持續發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

朱美霖說，氣溫方面，今天中部以北、東半部地區高溫可以達到33、34度左右，南部因為下雨時間長，白天高溫約在30度上下。明天降雨狀況會更加增多一些，各地略降1、2度的趨勢。北部、東半部高溫約在32、33度左右，中部地區略為下降約在30度，南部約28、29度。

今天北部、東半部仍會有一些明顯的高溫，氣象局持續發布高溫資訊，西南氣流沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市地區、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、台東縣、苗栗縣地區為黃色燈號。