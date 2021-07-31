快訊

不甜水果沒人愛？吃太多小心養出三酸甘油脂和糖尿人生

周揚青認愛138億總裁男友 踢走羅志祥1年羞笑公開放閃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部嚴防豪雨 氣象局示警：可能出現致災性強降雨

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
朱美霖說，各地天氣比較不穩定，加上環境盛行西南風，所以中南部地區下雨時間偏長，而當有大範圍強勁的西南風夾帶大量水氣，影響到台灣附近的時候，氣象局會預報有西南氣流的影響，可能有大雨、豪雨等致災性強降雨。圖／取自氣象局直播畫面
朱美霖說，各地天氣比較不穩定，加上環境盛行西南風，所以中南部地區下雨時間偏長，而當有大範圍強勁的西南風夾帶大量水氣，影響到台灣附近的時候，氣象局會預報有西南氣流的影響，可能有大雨、豪雨等致災性強降雨。圖／取自氣象局直播畫面

從今天起到未來一周台灣處在大低壓帶當中，中央氣象局預報員朱美霖說，各地天氣比較不穩定，加上環境盛行西南風，所以中南部地區下雨時間偏長，而當有大範圍強勁的西南風夾帶大量水氣，影響到台灣附近的時候，氣象局會預報有西南氣流的影響，可能有大雨、豪雨等致災性強降雨。

朱美霖說，預測今明兩天台灣附近受到西南氣流的影響，因此各地的天氣是相當的不穩定，中南部地區整天都是容易有陣雨或雷雨，其他各地也會有短暫的陣雨或雷雨。

雨勢方面，朱美霖說，中南部這兩天嚴防大雨、豪雨，南部地區可能會有局部地區豪雨以上等級降雨。中午之後在午後熱力加成作用之下，北部地區和各地山區也容易有局部大雨發生。

她說，不穩定的環境容易有中小尺度的對流系統發展，一旦發展起來，造成降雨的時候，就容易有短延時強降雨、雷擊或是強陣風等劇烈的天氣現象。

朱美霖說，目前從廣東海面到台灣海峽南部一帶西南風比較偏強，有旺盛的對流雲系發展，預計這股強的西南氣流，從今天開始一直到明天持續影響台灣地區，因此這兩天受到西南氣流的影響，各地的天氣是相當不穩定，尤其南部地區下雨時間都是比較偏長的。

朱美霖表示，從今天清晨到目前為止，有許多旺盛的對流雲系從台灣海峽移動到陸地上面，造成有一波波比較強的雨勢影響到澎湖到雲林以南地區，降雨比較顯著。

累積雨量方面，朱美霖說，從澎湖以及南高屏地區，日累積雨量已經相當接近100毫米。至於時雨量方面，高雄有時雨量73毫米、澎湖時雨量50毫米，都是相當顯著的短延時強降雨，即是很短的時間內降下明顯雨勢，請大家要多留意。

氣象局持續發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

朱美霖說，氣溫方面，今天中部以北、東半部地區高溫可以達到33、34度左右，南部因為下雨時間長，白天高溫約在30度上下。明天降雨狀況會更加增多一些，各地略降1、2度的趨勢。北部、東半部高溫約在32、33度左右，中部地區略為下降約在30度，南部約28、29度。

今天北部、東半部仍會有一些明顯的高溫，氣象局持續發布高溫資訊，西南氣流沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市地區、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、台東縣、苗栗縣地區為黃色燈號。

高溫 西南氣流 雨量

延伸閱讀

台南、高雄、屏東豪雨特報！ 西南氣流影響 雲嘉澎也大雨

政院開會因應強降雨 氣象局：六、日降雨最明顯

西南風逐漸增強 未來一週全台有雨

明天起西南氣流恐挾強降雨 林務局籲民眾暫勿前往山區

相關新聞

中南部嚴防豪雨 氣象局示警：可能出現致災性強降雨

從今天起到未來一周台灣處在大低壓帶當中，中央氣象局預報員朱美霖說，各地天氣比較不穩定，加上環境盛行西南風，所以中南部地區...

慎防致災降雨！ 吳德榮預期劇烈天氣持續到8月9日

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南、澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨狂炸 台南市區、桃園龜山一度成汪洋

西南風帶來短延時強降雨，台南市區小東路地下道一度積水40公分緊急封閉車道，桃園機場捷運A8站、林口長庚醫院周邊昨天下午也...

南台灣今起3天劇烈降雨 台南、高雄、屏東風險最高

台南、高雄豪雨持續中，多處傳出積水災情。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天是西南氣流影響的第一天，預計...

【水果甜蜜陷阱／下】缺乏控糖及水果糖度指引 消費者要如何自救？

水果含糖量高低，味蕾說不準，許多國家的賣場，已標示水果甜度，讓消費者依需求判斷；農糧署2015年就公布果品品質基準表，鼓勵果農標示糖度供消費者參考，衛福部國民健康署則有飲食指引建議水果攝取分量，但專家認為，兩分指引各做各的，對消費者完全沒幫助，除了該設法整合為實用的「控糖指引」，長期的食育立法和推廣必須趕快做。

【水果甜蜜陷阱／中】水果為何愈種愈甜？原來果農也是受害者潛藏職業病風險

水果太甜不利健康，也吃不出應有的風味，但各地的水果評鑑中，「糖度」一直被列為指標項目，農業縣首長行銷在地水果時，也常標榜水果甜度，久而久之成為許多果農追求的方向，水果自然愈種愈甜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。