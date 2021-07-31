南部慎防致災雨！ 專家指未來幾天不但持續且加大趨勢

台南、高雄、屏東今天上午已經出現豪雨，南部多縣市大雨，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，根據目前的預報資料，降雨在接下來幾天不但還會持續，而且有更為加大的趨勢，隨著西南風逐漸增強，今晚起達到西南氣流程度，接下來幾天中南部恐怕持續會下雨，尤其南部地區更要留意強降雨發生的情況。

他說，預估台灣附近的西南風逐漸增強，今晚起將達到西南氣流的程度，而且有機會持續影響到下周三左右，迎風面的中部、南部都將是陰天有陣雨或雷雨天氣，南部地區的感受會比較明顯，山區因為地形的作用，累積雨量比平地要來得大，中部山區可能出現局部豪雨，南部山區更有局部大豪雨發生的機會。

吳聖宇表示，尤其南部的高屏山區很可能是這波西南氣流降雨最大的熱區，在連續多天降雨的情況下，有致災的危險性，務必要及早做好防範的準備。

他說，下周四之後西南氣流稍微減弱，但是預估下周四、周五兩天西南風仍強，中南部還是有機會出現較大雨勢，山區也仍有局部豪雨發生的可能性。預估西南風要繼續減弱可能要等到下周末，到時候中南部的降雨緩和，天氣才會逐漸回穩下來。

另一個要留意的地方可能是台東地區，吳聖宇表示，雖然是背風面，但是因為台東山區緊鄰高屏山區，因此仍有可能出現局部豪雨，而且台東平地的降雨也會比較明顯一些。

至於苗栗以北到宜蘭、花蓮等地位於背風面，受影響程度較小，雖然未來幾天也會轉為多雲到陰有短暫陣雨或雷雨天氣，不過雨勢比起中南部來說要小了很多，偶有局部短時較大雨勢，以山區出現的機會較大，有時不下雨的時候雲縫間還可能透出陽光，溫度也比中南部要來得高，整體感受會較為悶熱不舒適。