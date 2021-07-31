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台南、高雄、屏東豪雨特報！ 西南氣流影響 雲嘉澎也大雨
中央氣象局今天發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時45分。並已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS)。
大雷雨即時訊息示警區域為台南市仁德區、南區，高雄市路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區。
水利署針對高雄市發布淹水一級警戒，台南市二級警戒。
今明兩天西南氣流及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區有局部大雨發生的機率，馬祖為多雲到晴。西半部、東南部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖易有較強陣風。
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