台南、高雄、屏東豪雨特報！ 西南氣流影響 雲嘉澎也大雨

中央氣象局今天發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義及澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時45分。並已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS)。

大雷雨即時訊息示警區域為台南市仁德區、南區，高雄市路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區。

水利署針對高雄市發布淹水一級警戒，台南市二級警戒。