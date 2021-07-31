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7縣市大雨特報…閃電伴颮線移入 劇烈天氣持續到這時

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慎防致災降雨！ 吳德榮預期劇烈天氣持續到8月9日

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南、澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南、澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南、澎湖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨海峽南部已有對流雲發展，雷達回波顯示其中有較弱的颮線移入陸地，並有密集閃電，為西南季風不穩定大氣內，所激發的中尺度對流系統。

吳德榮說，這波西南季風的型態是在25日烟花颱風北上後建立的，由於屬行星尺度的環流，變化緩慢；其大氣流經印度洋、南海等高溫、高濕的海洋而很不穩定，在其中常激發中尺度對流系統，是劇烈天氣的製造機，所累積的大量降雨更常致災。

他表示，最新歐洲（ECMWF）模式第10天（8月9日）模擬顯示，太平洋高壓有增強西伸的趨勢，意謂西南季風將於10天後被迫減弱、北抬，台灣西南部長達半個多月、多雨的型態可望於中旬起結束。但已屬模式末期模擬，宜再觀察。

吳德榮說，今天至8月9日西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨；迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；尤其迎風面將連日多雨，更應慎防其致災的可能。今天北部24至35度，中部25至34度，南部25至33度，東部24至36度。

吳德榮表示，各國模式最新模擬顯示，季風槽上雖有低壓發展的跡象，因各國模式在不同時間所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動，不確定性很高，其強度大多偏弱、且在台灣的下游，所以即使發生，威脅台灣的機率也很低。

吳德榮

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