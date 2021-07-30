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第九屆資誠永續種子營 突破框架朝永續邁進

聯合報 / 記者周妤靜／即時報導
「資誠永續營」是台灣第一個CSR學生營隊。基於防疫，五天的營隊活動首次於線上舉辦。圖／資誠教育基金會提供
「資誠永續營」是台灣第一個CSR學生營隊。基於防疫，五天的營隊活動首次於線上舉辦。圖／資誠教育基金會提供

「在全球氣候變遷和疫情的嚴峻考驗下，永續發展是當今世代不得不面對的課題，」資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，第九屆「資誠永續營」有將近230位學生的報名，反映「新世代越來越渴望創造改變」的趨勢，令人振奮。

「資誠永續營」是台灣第一個CSR學生營隊，由資誠永續服務公司、資誠基金會主辦，聯合報系願景工程為媒體協力。基於防疫，7月26日至30日的營隊活動首次於線上舉辦，並在今天落幕。

疫情時代 企業落實ESG 創造永續影響力

從去年開始，全球被疫情籠罩；極端氣候帶來的高溫大旱、水患也同時影響人類生活，各國經濟、社會與環境都受莫大考驗。危機就是轉機，ESG議題在今年蔚為風潮，人類嘗試打破環保與經濟對立的框架，朝永續發展邁進。

台灣並不落人後，資誠永續邀請到電信業、金融業、社會企業等標竿企業，為「資誠永續營」學員分享ESG（環境、社會、治理）的理念與行動。

以扶助社企聞名的「星展銀行（台灣）」，不僅出手投資再生能源，也發展「綠色存款」，當銀行客戶存款達到一定金額時，星展就替顧客種一棵原生種樹苗。星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸指出，今年星展已準備在台灣北海岸種植一千棵黃槿樹。

意識到全球暖化的威脅，企業除帶頭展開氣候行動之外，更著力拓展「零碳經濟」。然而「零碳經濟」得靠穩定的再生能源撐腰，自2015年成立的新創公司「微電能源」，在社會邁向永續發展的路上顯得責任重大。

「微電能源」透過數據分析與區塊鏈技術，透明化太陽能電廠的供電情形，使太陽能成為更成熟的金融商品，創辦人兼董事長王愍廸說：「將太陽能發電所獲得的穩定金流，導入企業CSR、社會企業與非營利組織，解決資金不穩定的困境，能為社會帶來最大的正面影響力。」

營期中，96位學員不只單純聽課，也積極提問、討論，到了最後一天，更針對永續議題構想行動方案。

為學員的行動方案評分的評審一致肯定學員的團隊精神，縱使學員因疫情保持遠距，仍對永續議題抱持高度共識，充分體現SDGs最後一項：「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」的宗旨。台灣影響力投資協會共同創辦人吳道揆也表示，「追求理想的過程最重要的就是執行力」，學員在這麼短的時間內應用所學，提出解決方案，令人驚艷。

疫情 再生能源

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