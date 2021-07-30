50到64歲預約接種偏低 防疫「共伴效應」增加感染風險
多數人只知道颱風有共伴效應，彰化縣衛生局長葉彥伯說，防疫也有「共伴效應」，主要是因為城鄉差距，以及個人能力和資源越不好，比較不會上網預約打疫苗、有症狀要去採檢、遵守防疫守則，增加隱形傳染及群聚感染的風險。
彰化縣長王惠美及葉生局長葉彥伯日前向中央喊話，抱怨彰化縣疫苗遠不及各縣市平均值，要求中央補足。今天獲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在直播中回應，肯定彰化的認真與努力，並強調量不會少，王惠美也在防疫記者會中表示，後續不足的部分要再拜託陳時中幫忙，希望藉由疫苗到位，能夠再提高接種率，縮短城鄉差距。
葉彥伯針對彰化縣新冠肺炎疫苗預約人數，依年齡層分析顯示，18歲到39歲預約比率是21%、40到49歲是73.6%，50到64歲才4.8%，65歲以上則更低，充分顯示數位落差因素值得重視，這反映了防疫的「共伴效應」。
葉彥伯說，防疫的生活習慣和行為通常有「共伴效應」，目前防疫最重要的3件事，分別是上網預約打疫苗、有症狀要去採檢、遵守防疫守則，但卻發現這3個行為有共通性，不打疫苗的民眾如果出現症狀也比較不會去採檢，且較不遵守防疫守則，因此會有潛在影響，這個族群在防疫上因為會忽略而形成應該補強的重點。
葉彥伯指出，這種「共伴效應」形成的原因，主要是因城鄉差距，以及個人能力和資源越不好就越容易形成，包括高齡、生活習慣不好、家庭結構、家人提醒與協助較少、工作形態較辛苦、勞力較密集、職場環境較差等，都比較不會遵守這3點防疫守則，而增加隱形傳染及群聚感染的風險。所以不要忽略他們，而是要多加以關心，請他們注射疫苗，來降低風險。
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