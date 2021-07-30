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不孕症擴大補助滿月 7千多對夫妻申請通過

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
近期不少夫妻苦於不孕症，盼透過試管嬰兒一圓生育夢。示意圖／Ingimage
近期不少夫妻苦於不孕症，盼透過試管嬰兒一圓生育夢。示意圖／Ingimage

近年社會存在晚婚、遲育現象，不少民眾出現不孕症等問題，為減輕民眾進行試管嬰兒療程經濟負擔，衛生福利部國民健康署自7月1日開始，擴大實施不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至所有的不孕夫妻，截至7月28日，已有7636對不孕夫妻申請補助資格通過。

擴大補助對象中，一般不孕夫妻要有一方為我國國籍、且妻未滿45歲，並具不孕症診斷證明需進行試管嬰兒療程的民眾。補助額度，除低收及中低收入戶維持每次最高補助15萬元外，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，再次申請者最高補助6萬，並依各個範圍療程給予不同補助額度，若不孕夫妻實際支出金額未達補助金額上限者，依該次實際支出金額給予補助。

補助次數上限，39歲以下最多補助6次，40歲以上至44歲以下者最多補助3次。國健署表示，目前提供醫療服務之人工生殖機構，也從原本19家增加至92家，大幅提升服務可近性。

婦幼健康組簡技陳麗娟表示，107年人工生殖施行結果報告統計數據，申請治療週期數共有3萬9840案，可見台灣民眾生育需求量不小，經評估後擴大補助對象，可讓更多不孕症夫妻或須做試管嬰兒夫妻減輕經濟負擔，也有望提高生育率。

試管嬰兒補助擴大對象，實施近一個月已累積七千多民眾通過申請。圖／國健署提供
試管嬰兒補助擴大對象，實施近一個月已累積七千多民眾通過申請。圖／國健署提供

試管嬰兒 不孕症

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