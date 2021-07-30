快訊

第二劑預約掀恐慌 不讓長者成疫苗孤兒各地再度「逆時中」

末代指考戰士辛苦了！大考中心公布7科解答 8/16日寄發成績單、31日放榜

雲林白肉種雞染高病原禽流感 近1.5萬隻被撲殺

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會防檢局接獲家畜衛生試驗所通知，雲林縣斗六市白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場32週齡白肉種雞計1萬4631隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局表示，110年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計12例（陸禽5場、鵝7場）。

防檢局說，今、明兩天西南風逐漸增強，台灣南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

防檢局說，近日西南風逐漸增強，悶熱，有午後局部大雨，養禽業者應適時調整禽舍通風、降溫與排水設備，採行合理放養密度，以降低禽隻緊迫；並且加強場區清潔消毒，維護禽場防鳥設施正常運作，管控人員與器具及車輛進出禽場或禽舍，以防範禽流感疫情的發生。

防檢局表示，目前仍有禽流感禽場案例，應確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。

若養禽場被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

禽流感 疫情

延伸閱讀

嘉義職場群聚 雲縣府籲跨縣市工作者快篩防疫

雲林違章工廠熔煉重金屬物 冒黑煙、飄異味警送辦

地下工廠強酸溶廢電板煉金 雲林環保局空拍揪違法

新北雲林嘉市指疫苗不夠 暫停預約或施打

相關新聞

政院開會因應強降雨 氣象局：六、日降雨最明顯

行政院長蘇貞昌關切明日起台灣受西南氣流影響可能帶來強降雨，特別指示行政院災害防救辦公室於今日邀集相關部會召開視訊前置情資...

生日有「8」注意！8月遊劍湖山 享消暑價350元

劍湖山世界歡度35周年生日慶，8月針對生日有「8」享優惠，憑證購票可享消暑價350元；另為感謝防疫英雄守護台灣，醫護軍警...

機票調漲…陳玉珍要求設緩漲機制 別讓人「趁疫打劫」

因應國際油價上漲，交通部民航局日前核備國內機票調漲案，漲幅約3%至8% ，共有10條航線漲逾新台幣100元，並於今日起實...

獨／高鐵認罕見出包 苗栗路段未架安全防護竟開始施工

今年4月台鐵才發生太魯閣事故，一輛工程車不慎滑落鐵軌，列車行進時來不及剎車，釀成49死悲劇，外界掀起裝設示警設備的聲浪，...

林昀儒激戰球王 醫師讚王者風範：納教養小孩範例教材

台灣19歲桌球選手林昀儒昨（29）日打出令人激賞的一役，與世界排名第一的大陸選手樊振東激戰到最後一局才分出勝負，雖然落敗但是卻也獲得極高的評價，眾人看好他是台灣桌壇未來的希望，家醫科醫師許書華也在臉書讚賞林昀儒有王者風範。

花蓮晚間地震規模4.0 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天晚間6時41分發生芮氏規模4.0地震，地震深度17.5公里，震央位於花蓮縣政府西北西方10....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。