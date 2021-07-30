雲林白肉種雞染高病原禽流感 近1.5萬隻被撲殺
農委會防檢局接獲家畜衛生試驗所通知，雲林縣斗六市白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場32週齡白肉種雞計1萬4631隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。
防檢局表示，110年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計12例（陸禽5場、鵝7場）。
防檢局說，今、明兩天西南風逐漸增強，台灣南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。
防檢局說，近日西南風逐漸增強，悶熱，有午後局部大雨，養禽業者應適時調整禽舍通風、降溫與排水設備，採行合理放養密度，以降低禽隻緊迫；並且加強場區清潔消毒，維護禽場防鳥設施正常運作，管控人員與器具及車輛進出禽場或禽舍，以防範禽流感疫情的發生。
防檢局表示，目前仍有禽流感禽場案例，應確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。
若養禽場被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。
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