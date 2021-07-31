在家防疫被悶壞？網友熱議豪華露營趣！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「露營」話題的網路聲量表現，帶您了解大眾對於露營活動所關注的面向，以及網友對露營話題的熱議焦點。

隨著國內疫情狀況趨於穩定，不少民眾開始討論國內旅遊的可能性，在眾多出遊選項中，「露營」成為戶外旅遊熱門的討論選項之一，不僅可以遠離城市的喧囂、避開人潮群聚機會，也能享受與大自然共處的寧靜。

夏日露營消暑首選！水上活動受親子遊客鍾愛

露營6大關注面向網路聲量。 Social Lab社群實驗室／製圖

哪些是民眾對於露營活動最在意的？藉由文本歸納出六個常見的話題面向，不論在露營區或是野外紮營，「裝備場地」是大多數民眾關注的首要項目，除了交流各種裝備，像是帳篷、露營燈等露營必備品的推薦分享，露營區提供的硬體設備也是一大討論焦點，就有網友表示最怕在露營區洗澡時，洗到一半沒有熱水，因此會特別查詢其他網友對露營區的衛浴設備評價。

而有越來越多露營地提供包羅萬象的「娛樂活動」，其中最受關注的大多與水上活動有關，像是「充氣戲水樂園」，就十分適合親子同遊，除了能在炎熱的夏天裡，邊欣賞山林景色、邊玩水消暑，還能避免溺水的危險，成為吸引父母的一大賣點；另外，「溯溪露營區」也備受討論，就有網友表示「溯溪很適合全家大小，下次一定要去有溯溪體驗的露營區」。

「豪華露營」正夯！露營區美麗夜景成網友討論焦點

露營3大網路話題焦點。 Social Lab社群實驗室／製圖

進一步分析露營相關話題的熱門提及詞彙並觀察網友討論文本，發現話題焦點主要可分為三個面向。在「露營風格」上，除了常見的露營車，「豪華」露營成為近年蔚為風潮的露營模式，免除傳統露營需自備露營設備的繁雜外，有些露營地還會附溫泉池、親子戲水池、露營車書屋及球池等設施，甚至還可以預約手作披薩或是烤肉等行程，活動應有盡有，行程豐富、享受的體驗特色受到網友的喜愛。

另方面，在「露營環境」話題，「部落」因文化氣息及自然林景，而成為近期熱門討論的露營場地，然而因為民眾活動可能與部落居民生活空間重疊、或是侵犯傳統領域，而時常引發爭議，網友因此呼籲「大家互相尊重」，在合法申請的前提下才能玩得開心、又不會對其他人造成困擾！

而「露營景觀」面向中，因為大多數人生活於大都市的光害下，因此在開發較少的露營地才能清楚看到的美麗「星空」及「螢火蟲」，也備受都市遊客的喜愛，常見網友提及：「山上的話那瑪夏有蠻多露營區的，最近好像有螢火蟲季！」、「營區如果有螢火蟲點綴就更加完美了」。

疫情趨緩之際，如果有露營計畫，一定要遵守防疫規則及安全性，還有注意哪些露營區還沒有完全開放哦！等完全解封後，不妨趁著宜人的天氣，走進大自然讓身心深呼吸，滿足疫情下渴望透透氣的心情來場露營吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》