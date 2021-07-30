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熱氣球嘉年華確定鹿野高台舉辦 活動限定「台東人」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
今年3台東熱氣球嘉年華活動沒有國外球加入，但有國內11顆球參加，其中HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球首次亮相。圖／台東縣政府提供
今年3台東熱氣球嘉年華活動沒有國外球加入，但有國內11顆球參加，其中HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球首次亮相。圖／台東縣政府提供

一波三折的「2021熱氣球嘉年華活動」，今天終於定案，縣長饒慶鈴於記者會宣布活動依舊在鹿野高台舉行，但因應防疫優先，活動僅「台東人」限定，不開放外地客參加。

饒慶鈴說，受到疫情影響，今年30天熱氣球嘉年華活動沒有國外球加入，只有國內11顆球參加，雖然球數規模縮水，但有HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球均首次亮相。

她說，熱氣球嘉年華活動不開放給外地客，僅開放專屬台東人限定，只要是V開頭縣民，或著是在台東工作、就學民眾，持身分證、工作證及學生證，就能參加活動。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，活動時間從8月14日至9月12日止，嘉年華活動地點在鹿野高台，熱氣球立球活動則開放鄉鎮市公所舉辦，至於熱氣球光雕及星光音樂會則取消。

余明勳說，配合防疫二級警戒，熱氣球活動採取總量管制，戶外不得超過500人，進入會場均要實聯制登記、量體溫、消毒、戴口罩及保持1公尺安全社交距離。相關活動訊息均公布縣府官網及熱氣球粉絲專頁。

台東縣長饒慶鈴今天宣布2021熱氣球嘉年華活動依舊在鹿野高台舉行，活動共計30天，但因應防疫優先，活動僅「台東人」限定，不開放外地客參加。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴今天宣布2021熱氣球嘉年華活動依舊在鹿野高台舉行，活動共計30天，但因應防疫優先，活動僅「台東人」限定，不開放外地客參加。記者尤聰光／攝影

熱氣球嘉年華 台東 饒慶鈴

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