解封之後去哪玩？ 這間主題遊樂園最多人討論！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「主題遊樂園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大主題遊樂園，以及六大遊樂園設施的網路聲量排行。

隨著國內疫情狀況舒緩，中央宣布微解封，除了適度開放9人以下團體旅遊外，部分主題樂園也正式開放營業，讓許多關在家悶了許久，以及想念遊樂園氣氛的民眾，能稍微外出透透氣。

疫情期間直播不中斷 「遠雄海洋公園」成討論焦點

網友熱議七大主題遊樂園網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

解封在即，網路上許多人開始討論國內旅遊的可能性，在眾多出遊選項中，主題遊樂園也被廣泛地討論，而從熱議前三名中可以看出，結合遊樂園與動物園、或是海陸兩棲的樂園類型，特別深受遊客喜愛。其中位於花蓮的「遠雄海洋公園」最受網友關注，除了是國內少見的大型海洋遊樂園外，也因官方粉專在疫情期間更新不間斷，帶著可愛海洋動物開直播、與粉絲互動，討論熱度整整是第二名的7倍，而網友的回應也比平時熱絡，不少人看完直呼「水獺超可愛！」、「想去現場走走看看了！」。

另一方面，「六福村主題遊樂園」園區內有台灣少數的民營動物園，有網友大讚「去過一次六福村的動物園，覺得那邊的動物都吃得好睡得好，胖胖的精神好」。另外，六福村裡著名的遊樂設施「笑傲飛鷹」、「急流泛舟」有許多擁護者，加上是老字號遊樂園品牌，成為許多民眾的童年回憶，網友表示「六福村是小時候的回憶」、「六福村可以說是台灣人的集體記憶了吧」。

遊樂園必玩什麼？「摩天輪」成約會設施首選

六大人氣遊樂設施網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

遊樂園設施百百種，各家遊樂園皆有各自的主打設施，比較溫和的「摩天輪」以及「旋轉木馬」兩項經典設施經常受到提及，當中許多民眾討論在告白、約會場合上一定會選擇摩天輪，並表示「摩天輪比較浪漫」、「摩天輪可說是在遊樂園約會的最後一站！」；旋轉木馬對某些網友來說，則是小時候去遊樂園的必玩設施，是很棒的童年回憶。

而刺激類型的「雲霄飛車」與「自由落體」也是遊樂園中的基本配備，許多膽大的民眾前往遊樂園時，都會將讓人心跳加速的雲霄飛車當成體驗首選，享受血脈賁張的快感。其中，劍湖山的「G5」、九族文化村的「馬雅探險」，以及麗寶樂園的「斷軌」就時常被網友提及，有網友表示「G5玩到心臟快要掉出來」、「去遊樂園都瘋狂坐雲霄飛車」。此外，喜歡「自由落體」的民眾則推薦劍湖山的「擎天飛梭」以及六福村的「大怒神」，並意猶未盡地提到「三百六十度高空美麗景觀，無預警自由落體，連尖叫都來不及」。

遊樂園是許多大朋友、小朋友心目中的「人間天堂」，也是不少人追求刺激、享受狂歡的地方，然而在還沒解封前，民眾都需做好防疫措施，待解封後再去遊樂園大玩特玩吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》