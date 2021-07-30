明天起西南氣流恐挾強降雨 林務局籲民眾暫勿前往山區

雞蛋是非常常見的食材之一，不僅營養豐富，也能變化出多種料理，不過雞蛋要怎麼挑材新鮮呢？是要買蛋殼乾淨光滑的好，還是蛋殼有點髒的好呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就教大家挑選的2原則：不買太乾淨光滑的、要買摸起來粗糙的。

2021-07-30 15:23