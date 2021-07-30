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明天起西南氣流恐挾強降雨 林務局籲民眾暫勿前往山區
根據中央氣象局發布氣象資料顯示，明天起台灣地區受西南氣流及低壓帶影響，中南部地區降雨明顯且下雨時間偏長，有短延時強降雨、大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，農委會林務局呼籲民眾暫勿前往山區活動。
林務局表示，因山區天氣多變，7月31日起各地山區易有強降雨發生，考量短延時強降雨預警時間較短，請位於山區民眾應注意自身安全，也請民眾暫勿前往山區活動。林務局轄下各國家森林遊樂區累計雨量如達到休園標準，會立即發布休園，以保障遊客安全。
有關林務局森林育樂場域開休園最新資訊，可透過林務局台灣山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw ）查詢。
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