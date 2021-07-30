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生日有「8」注意！8月遊劍湖山 享消暑價350元
劍湖山世界歡度35周年生日慶，8月針對生日有「8」享優惠，憑證購票可享消暑價350元；另為感謝防疫英雄守護台灣，醫護軍警消憑證購票只要199元。此外，還推出全民全日暢玩499元(原價899元)，13：00後午後票優惠399元。
8月炎夏，園區將開啟大船塢「溼FUN壓力」，戲水時不限制穿著泳衣帽，但須全程配戴口罩及面罩。大船塢每整點開放50分鐘後，將進行防疫消毒清場。另也規劃「盛夏清涼水戰」，平日兩場、假日三場，每場次皆會送出玩水組(水槍與面罩乙組)，數量有限，贈完為止。
園區也有各項演出，於維京舞台規劃以特技、勁歌熱舞與奇幻魔術交織而成的戶外精彩表演，遊客在大打水戰之餘，也可以欣賞表演。
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