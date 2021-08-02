種下未來「以樹養球」 為永續土地與下一代健康紮根

豔陽高照下，運動場上的足球小將淋漓流著汗水，奮力的向前衝，為的就是奪得主控權，要把關鍵的一球射入球門。這一天的耕莘護校宜蘭校區熱鬧非凡，除了是第一屆宜蘭社企盃足球賽，同時是國際藥廠諾和諾德的員工企業社會責任日，要和宜蘭地區的小球員以球會友，並且攜手種一百棵樹苗，為台灣的土地栽下希望。

身為致力於引領改變、以戰勝糖尿病，及其他慢性病的國際藥廠諾和諾德，除了研發糖尿病患的治療方式，也有一套企業的治理價值「三重底線」，就是對社會責任負責、對環境負責、對財務表現負責。

而2021年5月的員工日，便與社會企業「綠色冀泉」合作舉辦，台灣諾和諾德總經理Steve Profit表示，這次以「以樹養球」作為企業社會責任日主題，將為台灣帶下更健康的環境，以及友善孩子未來的發展，是一件非常有意義的事。

諾和諾德首次員工社會責任日與宜蘭足球小將們踢球、種樹。 攝影／吳欣穎

台灣諾和諾德首次全體員工社會責任日，在宜蘭耕莘護校種下百棵樹苗。 攝影／吳欣穎

種樹行動支持偏鄉球隊 「以樹養球」培育足球小戰將

綠色冀泉如其名，以樹為希望的泉源，多前年綠色冀泉執行長陳宇華，看見台灣的綠地越來越少，就想著透過種植台灣原生種的樹苗，將「綠色」還給土地，並且以有效的商業模式來滾動理想，於是將自己的公司定位在社會企業。

「偏鄉的孩子踢球很厲害，但是他們缺乏物資。」陳宇華說，12年前看到花蓮孩子們踢球的樣子很快樂，足球設備又不貴，因此開始資助這些小球員練球的所需、舉辦足球比賽...等，久而久之，他開始思考如何讓社企與公益結合，如此一來便能達到雙贏，於是，「以樹養球」這個概念便油然而生。

「小球員贏球，我們就去他們的學校種樹，落木產生的經濟價值，我們將其1/3歸給學校。」陳宇華解釋，種下的樹苗都極具價值如：牛樟芝與佛光樹。秉持不砍樹的原則，綠色冀泉撿拾在生長過程掉下來的落木來取用，再製作成有價值的商品販賣，所得1/3撥給學校作為球隊所需的經費。

孩子們努力踢球並贏球，綠色冀泉就會為學校種下樹苗，待落木轉化為商品後，營收1/3捐給學校。 攝影／吳欣穎

攜手綠色冀泉「以樹養球」 落實環境永續與預防肥胖的責任

「台灣約有三百萬肥胖人口，過重及肥胖比率在亞洲可說是數一數二。」諾和諾德總經理Steve Profit表示，肥胖症可以說是百病之源，為第二型糖尿病的風險因子,因此，採取行動、預防肥胖以扭轉全世界節節攀升的糖尿病人口數，也是諾和諾德的目標。

2021年是發現胰島素的一百週年，對諾和諾德來說是重要的里程碑，在企業社會責任（CSR）上，今年起與綠色冀泉展開的長期植樹合作，正好呼應企業對環境永續、以及支持健康生活，預防兒童肥胖的理念。

「我們希望永續思維不僅是口號，而是身體力行。」台灣諾和諾德人資法務暨行政資深經理Selina Chien說，與綠色冀泉共同舉辦第一屆宜蘭社企盃足球賽，更是首次的全體員工社會責任日，無論是與孩子們掘土種樹或足球友誼賽，員工在企業帶領下落實社會責任深具意義。

全體員工在企業帶領下落實社會責任，與孩子一同種下一百棵樹，期待台灣有更健康的環境。 攝影／吳欣穎

致力健康食物計劃 為降低三百萬肥胖人口努力

「台灣糖尿病人口超過兩百萬人。」Steve Profit點出了台灣人正面臨嚴峻的健康問題，當肥胖症又是引起糖尿病最大的可控因子時，協助大眾調整飲食習慣是眼下至關重要的事。

為了幫助大眾從飲食著手，進而維護健康，諾和諾德與EAT1合作，提出了「健康食物計劃」，而這項計劃也正在台灣實行，預計幫助廣大的民眾從吃開始，為自己的健康把關。

「你不知道食物裡有多少飽和脂肪、鹽、油，它很好吃，但卡路里也很高」台灣人喜愛外食，Steve Profit提醒其中可能沒被發現的危機，而健康食物計畫，就是希望以寓教於樂的方式，告訴大家如何善用食材，煮出美味又健康的料理。

不過，Steve Profit也強調，並非要阻止大家喝「珍珠奶茶」，而是這類飲食得適度取用，此外，在每一餐的餐食中，都應該好好珍惜，並愉悅的享用盤中美食。

1.EAT是一個科學導向的全球性平台, 專注於食物體系轉型（EAT - The science-based global platform for food system transformation (eatforum.org)_）