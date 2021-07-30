機票調漲…陳玉珍要求設緩漲機制 別讓人「趁疫打劫」

因應國際油價上漲，交通部民航局日前核備國內機票調漲案，漲幅約3%至8% ，共有10條航線漲逾新台幣100元，並於今日起實施，對於票價調漲，不少離島民眾質疑航空公司是否有藉機讓消費者吸收成本之嫌？對此，金門立委陳玉珍、聯合馬祖及澎湖立委找上民航局，要求民航局應設立緩漲機制，別讓民眾有「趁疫打劫」之感。

民航局說明，由於國內航空燃油連續3個月平均價格已達機票調漲之門檻，且國內航空票價從104年3月以來，因油價變動調整機制，已歷經3次調降，分別為104年3月，104年10月以及109年6月，這次的價格是調整回到104年10月的票價。以北金航線為例，立榮航空調漲160元，華信航空調漲183元，中金航線調漲98-136元，南金航線調漲96元，高金航線則是調漲109元。

陳玉珍表示，在疫情肆虐情況下，國內航空業遭受到經營上的嚴重打擊我們可以理解，政府也大力針對航空業進行紓困，但此時調漲機票，確實會對鄉親心裡產生很大的質疑，民航局為主管機關，也未與離島三縣市的民意代表先進行說明溝通，作法上明顯有不周。

陳玉珍說，行政院早有為避免國際原油價格波動影響國內油價大漲，本來就有設定緩漲機制，以減輕民眾負擔。民航局對於國內線票價因應油價調整機制也應一併考量，設立緩漲機制，別讓民眾有「趁疫打劫」之感。

最後，會議做出多項決議，包括：離島空中航線為離島居民往返台灣的主要交通工具，國內航空票價調整，民航局應事先向3離島委員辦公室說明；國內航空票價調整後，旅客持舊票價機票搭機應向航空公司補票價差額即可，程序簡化，以免造成旅客困擾；為因應航班增加，避免旅客流量增多而造成離島地區防疫風險升高，請民航局於國內線航空站增加快篩能量。