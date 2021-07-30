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全台首座數位音樂廳8月啟用 國台交首場直播原民美聲

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國台交NTSO數位音樂廳攝影機畫面透過2台大螢幕監視器切割監看，並可選取畫面做為直播影像。圖／國台交提供
國台交NTSO數位音樂廳攝影機畫面透過2台大螢幕監視器切割監看，並可選取畫面做為直播影像。圖／國台交提供

國立台灣交響樂團向柏林愛樂看齊，防疫期間打造的全台第一座可容納交響樂團規模的「NTSO數位音樂廳」，8月1日啟用。國台交團長劉玄詠說，當天「原住民族日」首場直播音樂會「山谷的迴響」，邀梨山部落泰雅族女高音林惠珍、卑南族古謠傳唱者「金曲三冠王」桑布伊與國台交攜手演出，並同步在國台交YouTube直播。另配合防疫警戒降級防疫措施，開放民眾購票重回音樂廳現場聆聽。

交通部觀光局參山國家風景區管理處說，本場為共同紀念原住民日，參山處「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁將全程轉播，收看線上直播的民眾，將有機會抽到參山處贊助的原民風限量好禮。

劉玄詠說明，NTSO數位音樂廳醞釀多時，遇疫情影響，加速完成全台第一座可容納交響樂團，提供4K5G高解析度畫質及96kHz／24bit高解析音訊，以最高等級串流品質數位保存樂團演出，並提供即時數位傳播。

劉玄詠指出，NTSO數位音樂廳首場「山谷的迴響」音樂會配合原住民族日，結合交響樂與原民美聲，由國台交助理指揮葉政德擔綱，偕林惠珍、桑布伊與國台交共同演出，並安排演繹國內資深作曲家游昌發、鍾耀光、陳樹熙等人取材自原住民所創作的作品，讓民眾聽見原民美聲。

劉玄詠說明，「山谷的迴響」音樂會將在8月1日下午2時30分於國台交YouTube頻道直播，另防疫警戒降級，開放民眾購票重回音樂廳現場，單一票價100元，2人同行1人免費，購票請洽OPENTIX售票系統或電洽國臺交04-23391141分機153。

卑南族歌手桑布伊今天在國台交NTSO數位音樂廳，與國台交排練8月1日登場的「山谷的迴響」直播音樂會。圖／國台交提供
卑南族歌手桑布伊今天在國台交NTSO數位音樂廳，與國台交排練8月1日登場的「山谷的迴響」直播音樂會。圖／國台交提供

交響樂團 直播 原住民

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