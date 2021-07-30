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新鮮雞蛋該怎麼挑？ 美食網站教2原則：別再搞錯

聯合新聞網 / 綜合報導
雞蛋示意圖。圖／ingimage
雞蛋示意圖。圖／ingimage

雞蛋是非常常見的食材之一，不僅營養豐富，也能變化出多種料理，不過雞蛋要怎麼挑材新鮮呢？是要買蛋殼乾淨光滑的好，還是蛋殼有點髒的好呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就教大家挑選的2原則：不買太乾淨光滑的、要買摸起來粗糙的

《小乾倩倩的遊戲的美食》寫道真正新鮮的雞蛋表面不是光滑的，用手輕輕撫摸蛋殼是有粗糙感的，「用肉眼就能看到表面有一層薄薄的像是白霜一樣的粉末狀物質覆蓋，它能有效防止外面的灰塵和細菌滲透到雞蛋裡面，這才是雞剛下不久的新鮮雞蛋。」

最好不要清洗雞蛋後再保存

文中還提到雞蛋的蛋殼表面並不是完全密封的，而是佈滿著無數的小氣孔，只是我們肉眼無法見到而已，如果不是馬上要食用的話，最好不要清洗雞蛋後再保存，因為不僅容易洗掉蛋殼表面的保護層，生水也容易通過蛋殼表面的微小氣孔滲透到雞蛋裡面，引起變質和滋生細菌。

最後《小乾倩倩的遊戲的美食》表示買雞蛋並不是看起來越乾淨越光滑就越好，如果表面十分光滑，摸起來沒有粗糙感的雞蛋反而建議不要買，因為有可能存放過久，表面白霜狀粉末脫落，不然就是商家過度清洗，「不管是哪種雞蛋，只要上面沒有雞糞，不買太乾淨而光滑的，要買摸起來有粗糙感，表面有一層粉末狀物質的雞蛋」。

雞蛋

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