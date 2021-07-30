獨／高鐵認罕見出包 苗栗路段未架安全防護竟開始施工

今年4月台鐵才發生太魯閣事故，一輛工程車不慎滑落鐵軌，列車行進時來不及剎車，釀成49死悲劇，外界掀起裝設示警設備的聲浪，至少可以提早提醒司機前方有障礙物。未料，以高度重視行車安全自居的高鐵，近日卻也出包，在深夜（無正班車）進行苗栗路段號誌異常查修時，未架設及確認完成安全防護就開始路線測試作業，所幸最後沒有釀成事故。台灣高鐵公司證實此事，並坦承相當罕見。高鐵也說，高層相當重視，將依內部懲處程序辦理。

根據本報掌握，苗栗號誌原排定執行苗栗道岔轉轍器保養作業，但因為24日進行異常查修時，適逢大雨中斷未完成，並同作業及優先執行查修。而在隔天25日深夜11時26分時苗栗號誌取得授權進場執行相關查修作業。到了晚間11時50分，高鐵員工卻在沒有完成SMB（Stop Marker Board停車警示標誌）架設及行控中心確認完成安全防護就開始路線測試作業，造成道岔失去定位訊號產生告警。經行控中心通知後，維修組長立即從家中趕赴現場，並督導完成相關故障後續查修作業。

內部員工就說，所謂SMB，類似禁止進入牌子，架設後形成號誌系統短路，進而產生零速度碼。正常強況，在號誌封鎖狀態，基本上不可能有列車闖入。反之，沒有確實架設SMB，就算正班車已經停止營運，也有可能有調度車闖入，造成安全上的疑慮。

此外，根據本報掌握，高鐵在初步了解事發原因後得知，由於事發當天有西南風為中南部帶來雨勢，作業人員擔心雨勢增強，所以造成作業中斷，搶快中確實有疏失。後續高鐵將依內部懲處程序辦理以及取消該員進入軌道授權證照，必須重新受訓才能上線。

對此，高鐵表示，向來將各項安全議題視為第一優先，本案為營運以來極為罕見事件，公司亦以非常嚴肅的態度視之。事件發生第一時間，公司高層即十分重視，除立即要求相關部門主管詳實調查事件原因、進行內部檢討外，亦將本案列入經驗教學案例，並嚴格要求所有同仁絕對不得再次發生類似未依安全作業規定違紀狀況。

高鐵說，各項維修作業均設有多重安全防護機制，以確保營運安全。夜間維修時間之正線施工作業，行控中心與現場維修單位須進行雙重及多面向的時間與空間確認，例如：施工前申請、工程車運行計畫、工區授權、行車及現場安全防護等，以確保作業安全。該案所涉安裝SMB確屬工區安全防護一環，但並非唯一機制，維修期間工程車接近任一工區，還需於行車前與行控中心、駕駛、工區WPS等進行多方確認，故不致因未安裝SMB即發生工程車闖入工區造成危害風險。

高鐵說，列車營運期間，原則上不進行任何維修作業，若有臨時施工需求，除依上述安全防護規範外，行控中心更會透過列車控制系統，將工區內列車速限設定為0km/h，以進一步防止列車進入工區、影響安全。

高鐵說，針對本案，於事件發生後即依規定取消當事人相關證照資格，並進行完整事件調查報告，後續亦將依循內部獎懲辦法規定審酌，給予適當處置。