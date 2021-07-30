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穩病情！用抗精神病長效針劑 健保署祭最高1500元獎勵

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

健保署共擬會議昨通過「思覺失調症方案新增長效針劑注射獎勵」，鼓勵醫療院所施打抗精神病長效針劑，穩定思覺失調症患者病情，最快自9月起，新增照顧一名思覺失調症患者，且當年度連續施打長效針劑四個月以上，健保署額外給予1000元至1500元的獎勵金。推估一年將發出170萬元左右獎勵金。

思覺失調症患者藥物副作用強，導致患者不願意規則就醫，甚至抗拒使用口服藥物，進而導致病情控制不穩。衛福部心口司司長諶立中表示，抗精神病長效針劑對於思覺失調症患者的病情控制「非常有效」，只是藥費成本與住院費用相比，幾乎相同，一年大約都是10多萬元，且長效針劑施打後，門診費用也省了，也讓臨床醫師替患者施打長效針劑的誘因不足。

健保署署長李伯璋表示，「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」新增長效針劑注射獎勵措施，參與院所年度內每新增連續施打長效針劑個案一人，「當年度連續施打長效針劑4個月以上」之固定就醫個案，可獲得1000元獎勵；又考量院所在照顧非固定就醫及久未就醫病人相對需投入較多心力，爰給予50％點數加成，每個案獎勵1500元。

健保署醫務管理組科長陳依婕表示，抗精神病長效針劑健保本來就有給予給付，此次是新增使用獎勵，根據109年申報抗精神病長效針劑案件達35.6萬件，約12.5億元。陳依婕表示，推估一年新增1500人使用長效針劑，推估新措施獎勵金，約170萬元左右。新政策從9月開始，因需要施打超過4個月以上，因此獎勵金最快明年撥款。

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