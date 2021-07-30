EMU3000城際列車花蓮上岸 年底上線優先投入東部運輸

台鐵局採購50列EMU3000列車，首批今天上午從花蓮港8號碼頭卸船上岸，預計在明年6月前，共有11列共132編組，優先投入東部幹線，可以提升花東14%運能。交通部長王國材說，除了「車好」，還要針對東部幹線進行20多處截彎取直，讓「路也好」，給東部民眾一條舒適、安全的回家路。

台鐵表示，EMU3000城際列車由株式會社日立製作所打造，採極簡設計，提升列車控制管理系統（TCMS），可即時監控全車狀況及車廂溫度，能源使用率及設備妥善率也都提升。今天的卸船儀式在花蓮港8號碼頭舉行，港區外圍有不少鐵道迷爭睹新車到港。

王國材表示，與太魯閣號、普悠瑪號只能配置8輛編組（8節車廂）不同，EMU3000可以配置到12輛編組，共538個座位，比傾斜式列車足足多出4成的運能，這次採購50列次，首批抵達後，將分批陸續交車，其中3列估計在年底完成測試上線，明年春節前再投入2列營運，明年3月及6月再分別投入2列及4列，共計11列，全數優先投入東部幹線，後續再擴及環島路網。未來2年50列全數到位，就可汰換舊式車款，

王國材說，過去受限東部幹線曲率半徑不足，邊坡環境也不好，所以才購買傾斜式列車，用車子來克服地形，但未來交通部將在東部幹線進行20多處截彎取直工程，讓車子好，路也好。

日本台灣交流協會首席副代表星野光明用國、台語致詞，對第一編組列車順利抵台獻上祝福，並說，台灣長年使用日本製造的太魯閣、普悠瑪等列車，這次新引進的城際列車，也令人深深感到日台間長年的連結與合作；他還幽默提到「舉重女神」郭婞淳在奧運破紀錄摘金讓人感動，柔道銀牌楊勇緯的風範，人又長得很帥，在日本引起很大關注，從東澳也可感受到日台深厚的友誼。

宜花東多位立委包括劉櫂豪、陳歐珀、廖國棟和傅崐萁都出席並致詞，樂見新型列車投入東部幹線營運。